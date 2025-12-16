'हम चुपचाप बैठे ही रहेंगे, कोई अल्लाह के नाम पर...', नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर भड़के एजाज खान

बिहार में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह घटना सोमवार 15 दिसंबर 2025 को हुई, जब मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का आरोप लगा. इस वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

इस मामले पर अभिनेता एजाज खान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “मैं ये कहूंगा कि इसमें कहीं न कहीं हमारे समुदाय की बुजदिली दिखाई दे रही है. हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लाठियां मारी जा रही हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे.”

एजाज खान ने आगे कहा कि उन्होंने कई बार आवाज उठाई और संघर्ष किया, लेकिन उन्हें समुदाय का साथ नहीं मिला. आईएएनएस को दिए उनके बयान के मुताबिक न कोई जेल के बाहर खड़ा होता है, न अदालत की तारीख पर आता है और न लड़ाई के लिए तैयार है, न अल्लाह के नाम पर मरने को तैयार है.

Meerut, Uttar Pradesh: On the viral video of Bihar Chief Minister Nitish Kumar allegedly removing a woman’s hijab, actor Eijaz Khan says, "Somewhere, it reflects the cowardice of our community. Our sisters’ hijabs are being pulled, worshippers are being kicked, mosques are being… pic.twitter.com/QJcOeHIzUT — IANS (@ians_india) December 16, 2025

क्या है पूरा मामला?

घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मौजूद थे. मंच पर एक मुस्लिम महिला, जो बुर्खा पहने हुई थी, को नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया गया. पहले नीतीश कुमार महिला से बुर्खा नीचे करने को कहते हैं, इसके बाद अचानक खुद ही उसके चेहरे से बुर्खा पकड़कर खींच देते हैं. इस हरकत से महिला एक पल के लिए हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ.

मंच पर मौजूद कई नेता और अधिकारी इस दौरान मुस्कुराते नजर आते हैं. कुछ क्षणों बाद महिला भी खुद को संभालती है और सामान्य लहजे में मुख्यमंत्री की ओर देखकर मुस्कुरा देती है. हालांकि मंच पर माहौल सामान्य दिखा, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद यह घटना विवाद का विषय बन गई.