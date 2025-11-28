Pune Video: 'दिमाग मत गरम करो, मेरा भाई पुलिस में है', बस ड्राइवर ने लोगों को धमकाया, वीडियो वायरल
Maharashtra PMPML Bus News: महाराष्ट्र के पुणे के मार्केट यार्ड में पीएमपीएल बस ड्राइवर और लोगों के बीच कट लगने को लेकर विवाद हो गया. लोगों ने ड्राइवर पर गलत ड्राइविंग का आरोप लगाया.
Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में एक पीएमपीएल बस (Pune PMPML Bus) ड्राइवर का कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मामूली बात पर पीएमपीएल बस ड्राइवर और कुछ स्थानीय लोगों के बीच बहस हो गई. पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में एक पीएमपीएल बस और एक बाइक सवार के बीच कट लगने से विवाद शुरू हो गया.
बताया जा रहा है कि नागरिकों ने पीएमपीएल बस ड्राइवर पर आरोप लगाते हुए गलत तरीके से बस चलाने वाले इस ड्राइवर को जवाबदेह ठहराया. कुछ लोग सीधे बस में घुस गए और उन्होंने ड्राइवर को फटकार लगाई. गुस्से से लाल हुए पीएमपीएल बस ड्राइवर ने कहा, ''मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ, बताओ तुम्हें किससे मिलना है, मेरा भाई पुलिस विभाग में है.'' यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जानें वीडियो में क्या है?
वायरल हुए वीडियो में एक महिला उस पीएमपीएल बस ड्राइवर को दोषी ठहराती है और कहती है, ''तूने मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, क्या तू लोगों की जान से खेलता है, लोगों को सड़क पर गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करता है, हमारी जान लेने पर तुला है, क्या तू हमारी गाड़ी पर चढ़ेगा? क्या हम गलत साइड में आए थे? उसने जानबूझकर किया, उसने दो बार गाड़ी मुझ पर चढ़ाई.'' इस पर पीएमपीएल बस ड्राइवर कहता है, ''मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ, तुम्हें जो करना है करो. उसने गाड़ी में टक्कर मारी, मेरा भाई पुलिस है, जाओ जो करना है करो.''
पुण्यात एका PMPML बस ड्राइवराने काही नागरिकांवर अरेरावी करत धमकावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. #Punenews #Bus #Driver #Video pic.twitter.com/QDIikcD35w— Ankita Shantinath Khane (@KhaneAnkita) November 28, 2025
कर्मचारी के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई- स्थानीय
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पीएमपीएल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. इलाके के लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से वाहन चलाने वाले ड्राइवरों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है. इस बीच, वीडियो वायरल होने के बाद पुणे में अनुशासनहीन वाहन चलाने और दुर्घटनाओं की घटनाएं चर्चा में आ गई हैं. साथ ही, स्थानीय लोगों ने मांग की है कि लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
