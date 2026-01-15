धुले में चुनाव के दौरान बवाल, EVM क्षतिग्रस्त, BJP और शिंदे गुट के समर्थकों में विवाद

महाराष्ट्र के धुले में पिछले 48 घंटों में नगर निकाय चुनाव को लेकर हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिलीं. दो गुटों के बीच झड़प के दौरान एक ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि एक अन्य घटना में भीड़ ने शिवसेना के नेता के घर पर हमला किया. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि बुधवार (14 जनवरी) की शाम को देवपुर की कृषि कॉलोनी में शिवसेना के धुले जिला प्रमुख मनोज मोरे के घर पर उम्मीदवारी वापस लेने के मुद्दे पर 20 लोगों की भीड़ ने हमला किया.

उम्मीदवारी वापस लेने को विवाद

अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर उनके और बीजेपी के विलास शिंदे के बीच हुए विवाद के कारण एक समूह ने मोरे के घर में जबरन घुसकर पथराव किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया. अधिकारी ने बताया कि मोरे और शिंदे दोनों के समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दंगा करने और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार (15 जनवरी) की सुबह धुले के वार्ड नंबर 18 स्थित एक स्कूल में दो समूहों के बीच झड़प हुई.

ईवीएम को पहुंचाया गया नुकसान- अधिकारी

इसके बाद कुछ लोग मतदान केंद्र में घुस गए और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को क्षतिग्रस्त कर दिया. अधिकारी ने बताया कि इस घटना के कारण मतदान प्रक्रिया एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रही.

अधिकारी ने जानकारी दी, “नई ईवीएम लगाए जाने के बाद मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई. मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.” हालातों पर प्रशासन द्वारा काबू पा लिया गया. महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए. छोटी-मोटी घटनाओं के बीच महानगरपालिकाओं में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई. शुक्रवार (16 जनवरी) को निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे.