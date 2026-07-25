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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: नासिक और पालघर भूकंप के झटकों से दहला, रिक्टर स्केल पर 3.1 दर्ज की गई तीव्रता

महाराष्ट्र: नासिक और पालघर भूकंप के झटकों से दहला, रिक्टर स्केल पर 3.1 दर्ज की गई तीव्रता

Nashik Palghar Earthquake: महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिलों में आज शनिवार (25 जुलाई) को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 25 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक और पालघर जिलों में आज शनिवार (25 जुलाई) को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. आज सुबह नासिक जिले के सुरगाना तालुका में भूकंप के चार झटके महसूस किए गए. इसके बाद पालघर जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किये गए. 

राहत की बात ये रही कि भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है. 

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नासिक के सुरगाना में लगातार 4 झटके

नासिक जिले के सुरगाणा तालुका के बोरगांव और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह 9.55 बजे से भूकंप के चार हल्के झटके महसूस किए गए.  रिक्टर स्केल पर इसकी  तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है. एक के बाद एक चार झटकों से बोरगांव इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.  

प्रशासन ने लोगों से की अपील

प्रशासन ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप के झटकों की तीव्रता बहुत हल्की थी, जिससे किसी तरह का जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. भूकंप के झटकों से इलाके में डर का माहौल है. प्रशासन हालात पर करीब से नजर रखे हुए है. इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.  नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र नासिक शहर से लगभग 44 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम (NNW) दिशा में था. 

पालघर में भी भूंकप के झटके

दूसरी तरफ, पालघर में आज सुबह करीब 10:57 बजे एक और भूकंप महसूस किया गया और इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 दर्ज की गई. यह भूकंप पालघर के दहानू तालुका के धुंदलवाड़ी कासा इलाके में आया था, जिससे लोगों में डर का माहौल है. पालघर के भूकंप का केंद्र मुंबई से लगभग 93 किलोमीटर उत्तर में 9 किलोमीटर की गहराई पर था. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Nashik Palghar MAHARASHTRA POLICE EARTHQUAKE
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