हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई मेट्रो के लाइन-4 का ट्रायल रन, CM फडणवीस बोले, '22 लाख लोगों को होगा फायदा'

मुंबई मेट्रो के लाइन-4 का ट्रायल रन, CM फडणवीस बोले, '22 लाख लोगों को होगा फायदा'

Mumbai Metro News: ठाणे में मेट्रो लाइन 4 और 4ए के पहले फेज के ट्रायल के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, यह देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 04:56 PM (IST)

महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार (22 सितंबर) को मेट्रो लाइन 4 और 4ए के पहले फेज का ट्रायल रन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुंबई महानगर क्षेत्र में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने गायमुख जंक्शन और विजय गार्डन के बीच 4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर मेट्रो की सवारी की. मेट्रो के काम में देरी और लागत बढ़ने पर सीएम फडणवीस ने एमवीए की पिछली सरकार को घेरा.

महाराष्ट्र के CM ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "हमारी कोशिश है कि मेट्रो लाइन का यह रूट अगले साल के अंत तक पूरा हो जाए. कुछ काम अगले साल तक चल सकता है, लेकिन पूरा होने के बाद, यह देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा." उन्होंने ये भी बताया कि मोगरपाड़ा में 45 एकड़ जमीन पर एक डिपो भी बनाया जा रहा है, जो मेट्रो लाइन 4, 4ए, 10 और 11 की सेवाएं प्रदान करेगा. 

मेट्रो लाइन से 22 लाख लोगों को होगा फायदा- फडणवीस

उन्होंने आगे कहा, ''इन सेवाओं से हर दिन कम से कम 22 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके यात्रा समय में 50 से 75 फीसदी की बचत होगी. इस प्रोजेक्ट में करीब 16,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. 35.20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 4 और 4ए मुंबई के वडाला, घाटकोपर और मुलुंड इलाकों को ठाणे के कासरवडावली और गायमुख से जोड़ेगी.'' सीएम ने ये भी बताया कि एक बार तैयार हो जाने पर, इस मेट्रो लाइन में 8 बड़े इंटरचेंज भी होंगे जो पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में नेटवर्क को जोड़ेंगे.

मेट्रो के काम में देरी पर सीएम का MVA पर हमला

CM देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो कार्यों में देरी और लागत में बढ़ोत्तरी को लेकर पिछली महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''पिछली सरकार ने मेट्रो समेत कई महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी. इसके परिणामस्वरूप ढाई साल से ज्यादा की देरी हुई और लागत बढ़ी.''

डिप्टी सीएम शिंदे ने पिछली सरकारों को घेरा

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जो एमएमआरडीए के अध्यक्ष भी हैं, ने ठाणे की उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में ठाणे के साथ सौतेला व्यवहार किया गया. बढ़ती आबादी और कनेक्टिविटी की जरूरत के बावजूद, ठाणे की मेट्रो की मांगों को नजरअंदाज किया गया. हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा लेकिन महायुति सरकार के लगातार प्रयासों के कारण, प्रोजेक्ट अब मजबूती से पटरी पर लौट रही है.'' 

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 04:53 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS Thane Metro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Point Table: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Advertisement

वीडियोज

US टैरिफ को भारत ने किया GST से tackle; यहां समझिए पूरा गणित | ABPLIVE
President Trump के Golden Card से ₹8.8 करोड़ में मिलेगी Citizenship | Paisa Live
Air India Security Lapse: Bengaluru-Varanasi फ्लाइट में कॉकपिट में घुसने की कोशिश
GST New Rates: लागू तो हुए, पर फायदा कब? दुकानदारों ने नहीं बदले दाम!
GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Point Table: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
विश्व
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये देश देगा फिलिस्तीन को मान्यता, बढ़ा दी इजरायल की टेंशन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget