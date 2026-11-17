विमान हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले की जांच जारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (16 नवंबर) को गृहमंत्री अमित शाह से जांच में तेजी लाने का आग्रह किया था. अब इस पर शरद पवार गुट की नेता और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि विमान हादसे के पीछे का सच सामने आएगा.

पुणे में मीडिया से बातचीत में NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे में मौजूद थे और उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया कि वे एक रिपोर्ट मंगवाएं और पूरी जांच में तेजी लाएं. हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और अजित पवार जी के विमान के साथ जो हुआ, उसके पीछे का सच सामने आएगा."

#WATCH | Pune, Maharashtra: NCP-SP leader and MP Supriya Sule says, "... The Maharashtra Chief Minister was present in Pune and requested Amit Shah ji to get a report and expedite the entire inquiry. We hope justice is served and the truth behind what happened to Ajit Pawar ji's aircraft comes out." — ANI (@ANI) November 17, 2026

विमान हादसे पर लोगों की आशंकाओं को दूर करना जरूरी- फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विमान हादसे में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले की जांच में तेजी लाने और लोगों के सवालों और आशंकाओं को दूर करने के लिए इसके निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक करने का आग्रह किया है. फडणवीस एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां शाह ने पुणे जिला परिषद कार्यालय परिसर में एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया.

विमान हादसे की परिस्थितियों पर स्पष्टता लाने की जरूरत- फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हादसे की परिस्थितियों पर स्पष्टता लाने और राज्य भर में उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘‘आठ से दस महीने बीत चुके हैं और एक व्यापक जांच की जा रही है. विभिन्न देशों की टीम और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी जांच में सहायता कर रही हैं. हालांकि, महाराष्ट्र के आम लोगों के मन में जो भ्रम और आशंकाएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए. जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए.’’

बता दें कि 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जाते समय ‘लियरजेट 45’ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी.

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