दिल्ली में कल (20 जुलाई) हुए जोरदार प्रदर्शन के बीच, मुंबई दादर इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जिसमें CGP प्रोटेस्ट के दौरान कुछ देर के लिए टेंशन वाला माहौल बन गया था. बताया जा रहा है कि जब प्रोटेस्टर और स्टूडेंट्स दादर स्टेशन से शिवसेना भवन की तरफ मार्च कर रहे थे, तो कुछ लोग हाथों में औरंगजेब की फोटो लिए हुए दिखे.

इस पर एक नागरिक ने एतराज भी जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक कहासुनी हुई और इलाके में टेंशन वाला माहौल बन गया. पुलिस के दखल के बाद माहौल को शांत किया गया और प्रोटेस्ट जारी रहा. इस घटना की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए भीड़ भी लग गई थी. हालांकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई की जांच कर रही है.

कल भी मुंबई में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किए मामले दर्ज

मुंबई में कल कई ओर जगह भी अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए. जिसमें मुंबई पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया. पहला मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, तो दूसरा मामला आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया गया. पुलिस का कहना था की आयोजकों ने बिना परमिशन के विरोध प्रदर्शन किया.

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FTII के छात्रों ने भी सोनम के समर्थन में कैपंस में किया प्रदर्शन

वहीं पुणे के FTII के छात्रों ने भी सोनम वांगचुक को सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के जबरन सफरदजंग असप्ताल में भर्ती कराने को लेकर आंदोलन किया, जिसमें वे हाथों में तिरंगा लेकर पूरे कैंपस में घूमें. छात्रों ने मेन बिल्डिंग से मेन गेट तक प्रदर्शन किया.

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