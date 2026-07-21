INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला

दादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला

Mumbai News In Hindi: दादर इलाके में कल जब CGP प्रोटेस्टर और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब शिवसेना भवन की तरफ कुछ लोग हाथों में औरंगजेब की फोटो देखी गई, जिस पर जमकर हंगामा हुआ.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 21 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कल (20 जुलाई) हुए जोरदार प्रदर्शन के बीच, मुंबई दादर इलाके से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जिसमें CGP प्रोटेस्ट के दौरान कुछ देर के लिए टेंशन वाला माहौल बन गया था. बताया जा रहा है कि जब प्रोटेस्टर और स्टूडेंट्स दादर स्टेशन से शिवसेना भवन की तरफ मार्च कर रहे थे, तो कुछ लोग हाथों में औरंगजेब की फोटो लिए हुए दिखे.

इस पर एक नागरिक ने एतराज भी जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक कहासुनी हुई और इलाके में टेंशन वाला माहौल बन गया. पुलिस के दखल के बाद माहौल को शांत किया गया और प्रोटेस्ट जारी रहा. इस घटना की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए भीड़ भी लग गई थी. हालांकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई की जांच कर रही है. 

कल भी मुंबई में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किए मामले दर्ज

मुंबई में कल कई ओर जगह भी अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए. जिसमें मुंबई पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया. पहला मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, तो दूसरा मामला आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया गया. पुलिस का कहना था की आयोजकों ने बिना परमिशन के विरोध प्रदर्शन किया. 

सोनम वांगचुक का जिक्र कर शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अनशन इतने दिन नहीं चलता लेकिन...'

FTII के छात्रों ने भी सोनम के समर्थन में कैपंस में किया प्रदर्शन

वहीं पुणे के FTII के छात्रों ने भी सोनम वांगचुक को सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के जबरन सफरदजंग असप्ताल में भर्ती कराने को लेकर आंदोलन किया, जिसमें वे हाथों में तिरंगा लेकर पूरे कैंपस में घूमें. छात्रों ने मेन बिल्डिंग से मेन गेट तक प्रदर्शन किया.

Mumbai Weather: मुंबईवाले सावधान! भारी बारिश की चेतावनी जारी, BMC ने कहा- पानी भी उबालकर पिएं

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Dadar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
दादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला
दादर में CGP प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाल शांत कराया मामला
महाराष्ट्र
'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल
'तो क्या CJP के सदस्य...', प्रियंका चतुर्वेदी ने विजेता दहिया के वायरल वीडियो पर उठाया सवाल
महाराष्ट्र
Mumbai Weather: मुंबईवाले सावधान! भारी बारिश की चेतावनी जारी, BMC ने कहा- पानी भी उबालकर पिएं
मुंबईवाले सावधान! भारी बारिश की चेतावनी जारी, BMC ने कहा- पानी भी उबालकर पिएं
महाराष्ट्र
ठाणे की विवादित दरगाह पर फॉरेस्ट विभाग का एक्शन, हाई कोर्ट ने खारिज की थी ट्रस्ट की याचिका
ठाणे की विवादित दरगाह पर फॉरेस्ट विभाग का एक्शन, हाई कोर्ट ने खारिज की थी ट्रस्ट की याचिका
Advertisement

वीडियोज

CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
विश्व
Iran Nuclear Programe: क्या ईरान फिर शुरू कर रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम? मोसाद का दावा- 'पिकएक्स माउंटेन में सुरक्षित हैं यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज'
क्या ईरान फिर शुरू कर रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम? मोसाद का दावा- 'पिकएक्स माउंटेन में सुरक्षित हैं यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Mahua Moitra Remark: 'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
'हो सकता है शिक्षामंत्री को इस्तीफा लिखना ना आता हो क्योंकि RSS...', महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तंज
बिहार
'छात्रों पर लाठी-गोली बरसाने वाली बेकार सरकार बर्खास्त हो', बच्चों पर हुई बर्बरता पर भड़के पप्पू यादव
'छात्रों पर लाठी-गोली बरसाने वाली बेकार सरकार बर्खास्त हो', बच्चों पर हुई बर्बरता पर भड़के पप्पू यादव
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget