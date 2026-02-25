हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
DA Hike: महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा

DA Hike in Maharashtra: मार्च महीने में गुड़ी पड़वा, होली और ईद का त्यौहार है. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 07:35 PM (IST)
महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और होली से पहले राज्य के कर्मचारियों और अन्य पात्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से जोड़कर मिलेगा. महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने इसकी जानकारी दी. गुड़ी पड़वा का त्यौहार 19 मार्च को है. महाराष्ट्र में इसे धूमधाम से मनाया जाता है. वहीं होली देशभर में 4 मार्च को मनाया जाएगा. वहीं मार्च महीने ही ईद का त्यौहार भी है. 

इसी महीने से नकद में होगा भुगतान

बुधवार को राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने बताया कि इसका भुगतान फरवरी महीने से नकद में किया जाएगा. जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की अवधि का बकाया मार्च 2026 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर वितरित किया जाएगा, जबकि नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की अवधि के बकाया के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ 5.16 लाख कर्मचारियों और 8.72 लाख पेंशनर्स को होगा.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

Published at : 25 Feb 2026 07:20 PM (IST)
DA Hike Breaking News MAHARASHTRA NEWS
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र
