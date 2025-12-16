मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, बैंकॉक से आए 11 यात्रियों से जब्त किया विदेशी गांजा

मुंबई कस्टम्स जोन–III के एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने गुरुवार (11 दिसंबर) से सोमवार (15 दिसंबर 2025) के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 11 यात्रियों से एनडीपीएस एक्ट के तहत 33.422 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की है. यह कार्रवाई कुल 8 मामलों में की गई है. जब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब 34 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कस्टम्स अधिकारियों ने यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर 4 मामलों में 5 यात्रियों को पकड़ा. इनके पास से 16.482 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई, जिसकी कीमत अवैध बाजार में करीब 16.482 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

अन्य मामलों में 6 यात्रियों को किया गिरफ्तार

विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में 4 अन्य मामलों में 6 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 16.940 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. जिसकी कीमत करीब 16.940 करोड़ रुपये आंकी गई है. इन सभी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मामले की जांच में जुटे अधिकारी

मुंबई कस्टम्स अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई हाइड्रोपोनिक वीड बैंकॉक से तस्करी कर भारत लाई जा रही थी. मामले की आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

नए साल के जश्न के लिए लाई जा रही थी खेप

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 34 करोड़ का विदेशी गांजा पकड़ा है. यह वीड की खेप नए साल के जश्न के लिए लाई जा रही थी. कस्टम ने अलग-अलग मामलों में यात्रियों को हिरासत में लिया है. यह सभी यात्री बैंकॉक से भारत आए थे.

कस्टम विभाग की ओर से लगातार एयरपोर्ट पर चेकिंग अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. पिछले दिनों में विभाग के अधिकारियों ने कई अवैध तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके चलते विभाग सतर्कता के साथ एयरपोर्ट पर इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए है.