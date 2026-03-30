अमरावती में 120 रुपए के लिए दरिंदगी, पहले दोस्त को मारा, फिर लड़की के साथ किया रेप, 5 अरेस्ट

Amaravati Crime News: महाराष्ट्र के अमरावती से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा में भानखेड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर जंगल के पास एक लड़की और उसके दोस्त को रोककर बदमाशों ने मारपीट लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. सिर्फ इतना ही नहीं, उन दरिंदों ने लड़की के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत भी की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

घटना की जानकारी के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कारवाई करते हुए इस गंभीर अपराध में शामिल कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

120 रुपए छीने, फिर किया रेप

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ एक्टिवा वाहन से जा रही थी, तभी अचानक पांच अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका. आरोपियों ने दोनों को बेरहमी से मारपीट कर लात-घूसों से बुरी तरह पीटा और उनके पास मौजूद करीब 120 रुपये की नकदी छीन ली. मारपीट और लूट के बाद एक आरोपी लड़की को जबरन जंगल के एक तरफ ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया. इस दौरान उनके अन्य आरोपी भी आसपास मौजूद थे. फिलहाल पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस की हिरासत में पांच आरोपी

घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर इस गंभीर अपराध में पांच आरोपियों को हिरासत में लिया. इस मामले की आगे की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि पीड़िता, गवाहों और आरोपियों के बारे में जानकारी आधिकारिक पुष्टि से पहले साझा न करें, अन्यथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.