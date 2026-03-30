Maharashtra: हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? पहले पूछा, फिर 65 साल की महिला को कोयते से काट डाला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप लेते हुए एक 65 साल की महिला की जान ले ली. यह घटना सावंतवाड़ी तालुका के ओवलीये-मधलीवाड़ी गांव की है, जहां सालों से चल रहे जमीन विवाद के चलते सरस्वती सावंत की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

जानकारी के मुताबिक, सावंत परिवार के दो गुटों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार को सरस्वती सावंत अपने बेटे एकनाथ सावंत के साथ घर के पास स्थित खेत में काम करने गई थीं. इसी दौरान पड़ोसी विजय कृष्णा सावंत और उनका बेटा रघुनाथ विजय सावंत वहां पहुंचे और जमीन को लेकर बहस शुरू हो गई.

गुस्से में बाप-बेटे ने महिला पर किया हमला

देखते ही देखते यह मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया. गुस्से में आकर आरोपी पिता-बेटे ने अपने साथ लाए कोयते से सरस्वती सावंत के सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि उनके सिर से भारी मात्रा में खून बहने लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ीं. अपनी मां पर हुए इस खौफनाक हमले को देखकर बेटा एकनाथ घबरा गया और तुरंत सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन को सूचना दी. पुलिस टीम 108 एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत सावंतवाड़ी उप-जिला अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय कृष्णा सावंत और रघुनाथ विजय सावंत को हिरासत में ले लिया है. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल है. एक छोटे से जमीन विवाद के चलते हुई इस निर्मम हत्या ने इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.