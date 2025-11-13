हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई CSMT पर CRMS का विरोध प्रदर्शन: 2 पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ जीआरपी ने दर्ज की FIR

मुंबई CSMT पर CRMS का विरोध प्रदर्शन: 2 पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ जीआरपी ने दर्ज की FIR

मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 6 नवंबर 2025 को CRMS का विरोध प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों के चलते रेल यातायात बाधित, जीआरपी ने 2 पदाधिकारी और सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की.

By : सूरज ओझा | Updated at : 13 Nov 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 6 नवंबर 2025 को हुए सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (CRMS) के विरोध प्रदर्शन के मामले में जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए 2 पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर सरकारी कर्तव्य में बाधा डालने, प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने और रेल यातायात बाधित करने के आरोपों के तहत दर्ज की गई है. यह प्रदर्शन ठाणे रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के विरोध में किया गया था.

विरोध मार्च और नारेबाजी

जांच के अनुसार, 6 नवंबर की दोपहर करीब 4 बजे से सीआरएमएस संगठन के 100 से 200 सदस्य मिलन हॉल में जमा हुए और संगठन के प्रमुख प्रविण वाजपेयी के नेतृत्व में डीआरएम कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई तक विरोध मार्च निकाला गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने “DGP GRP की तानाशाही नहीं चलेगी”, “FIR वापस लो”, “GRP मुर्दाबाद”, “GRP हाय-हाय” जैसे नारे लगाए. आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद भी कुछ आंदोलनकारी, जिनमें एस. के. दुबे और विवेक शिसोदिया सहित 30 से 40 सदस्य शामिल थे, अचानक डीआरएम कार्यालय से निकलकर सीएसएमटी लोकल लाइन स्थित मोटरमैन लॉबी के बाहर पहुंच गए.

रेल संचालन बाधित और स्थिति नियंत्रण

यहां आंदोलनकारियों ने गैरकानूनी रूप से भीड़ इकट्ठी कर मोटरमैन लॉबी और स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के प्रवेश द्वारों पर लोहे की बेंचें रखकर रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए. इससे मोटरमैन, गार्ड, उप स्टेशन प्रबंधक और स्टेशन प्रबंधक अपने कार्यालयों में फंस गए और शाम 5:41 बजे से उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं. स्थिति बिगड़ने से स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

हालात को नियंत्रण में लाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी सिनियर डीएससी ऋषि शुक्ला, डीएससी प्रतीक्षा सिंह और जीआरपी अधिकारी प्रज्ञा जेडगे मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की, परंतु आंदोलनकारी और अधिक आक्रामक हो गए. बाद में डीआरएम हिरेश मीना के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद लगभग 6:38 बजे आंदोलन समाप्त हुआ और रेल संचालन दोबारा शुरू हुआ.

एफआईआर और कानूनी धाराएं

सरकार की ओर से शिकायत दर्ज कराने वाले पुलिस उपनिरीक्षक महेश कृष्णा पाटिल ने अपने बयान में बताया कि यह घटना उस समय हुई जब मुंबई लोहमार्ग पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 19 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लागू था. इसके बावजूद सीआरएमएस के पदाधिकारी और सदस्य प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा डालने वाली गतिविधियों में शामिल हुए.

जीआरपी ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 189(2), 190, 127(2), 221, 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 (संशोधन 2015) की धारा 37(1) और 135 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Mumbai CSMT Protest CRMS Protest 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
LIC की धमाकेदार योजना! 10वीं पास महिलाएं भी बनें agent और कमाएं ₹7000 महीना | Paisa Live
444 दिन की Special FD! सरकारी बैंकों से पाएं ज़बरदस्त Interest| SBI, BoB, Indian Bank FD Rates 2025|
Delhi Big Breaking: Radisson Hotel के पास धमाके की आवाज सुन दहशत में लोग, फायर ब्रिगेड को लगाई कॉल
Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
तमिल सिनेमा
Kaantha First Review: आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, लोग बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, 'मस्ट वॉच फिल्म' बता रहे लोग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
हेल्थ
Pre Wedding Health Check: शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget