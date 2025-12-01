Kolhapur News: बिजली के खंभे से बंधा मिला युवक का शव, घटना से इलाके में फैली सनसनी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1 दिसंबर की आधी रात करीब दो बजे 30 से 35 साल के युवक का शव बिजली के खंभे से बंधा हुआ मिला है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. यह आत्महत्या है या हत्या, इस बारे में अभी तक स्पष्टता नहीं है. इस संबंध में पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. संबंधित युवक की पहचान नहीं हो पाई है.

बिजली के खंभे से बंधा हुआ मिला शव

इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में विश्वपंढरी से हॉकी स्टेडियम रोड पर आधी रात सड़क के किनारे स्थित बिजली के खंभे से युवक का बंधा हुआ शव मिला. बिजली के तार से उसका शव खंभे से बांधा गया था. पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. युवक की स्थिति को देखते हुए हत्या है या आत्महत्या, इस बारे में पुलिस जांच के बाद स्पष्टता आएगी. दूसरी ओर, पिछले कुछ दिनों से कोल्हापुर में आपराधिक घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. उपनगरों में बढ़ी दहशत भी चिंता का विषय बन गई है.

पहले लगाया इमोशनल स्टेटस, फिर कर ली आत्महत्या

इस बीच दो दिन पहले भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक आत्महत्या की घटना ने पूरे इलाके को चौंका दिया है, यहां 30 साल के सुमित विक्रांत तेली ने व्हाट्सएप पर भावुक स्टेटस लगाने के बाद शिवाजी पुल से पंचगंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. गुरुवार को उसका शव मिला. वह शुक्रवार पेठ में माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहता था. शाहूपुरी में उसकी रेडियम आर्ट और ट्रॉफी बनाने की दुकान थी.

'दिल को दिल रहने दिया, बाजार नहीं बनाया'

बुधवार रात पौने नौ बजे के आसपास उसने व्हाट्सएप स्टेटस बदलते हुए 'मुझे अपने चरित्र पर गर्व है. दिल को दिल रहने दिया, बाजार नही बनाया,' ऐसा स्टेटस रखा था. उसके बाद रात 11 बजे के आसपास उसने शिवाजी पुल से पंचगंगा नदी में छलांग लगाई, यह उसके परिचितों ने देखा. इसकी जानकारी उन्होंने उसके रिश्तेदारों को दी.