राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग की बात कहां तक पहुंची? आया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों के ऐलान पर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे

और एक बार फिर चुनाव जीतेंगे. हम फिर मुंबई महानगर पालिका पर भगवा झंडा फहराने का काम करेंगे. विरोधियों से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है लेकिन जिस तरह से वो मुंबई को लूटना चाहते हैं, हम कभी होने नहीं देंगे.

उद्धव गुट के नेता ने आगे कहा, ''हमारी सेना छोटी जरूर होगी लेकिन हमारी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ेगी. हमारी सेना छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को लेकर आगे बढ़ेगी. हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को नतीजें आएंगे तो सबको चौंकाने वाले होंगे.''

मुंबई को किसी को लूटने नहीं देंगे- आनंद दुबे

आनंद दुबे ने ये भी कहा, ''चाहे उद्धव ठाकरे हों या राज ठाकरे हों, हम बार बार यही कह रहे हैं कि मुंबई को किसी को लूटने नहीं देंगे. कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, हम मुंबई को गुलाम नहीं बनने देंगे. मुंबई हमारी मां है, मुंबई को बचाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम करेंगे. ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है. हम इसमें भाग लेंगे. जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि शिवसेना क्या है?''

MNS के साथ सीटों के बंटवारे पर क्या बोले?

शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा, ''हमारी पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं. सीटों पर सकारात्मक चर्चा हो रही है. 90 फीसदी से ज्यादा विषय सुलझा लिए गए हैं. कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है. 23 तारीख से नामांकन शुरू होगा. इससे पहले हम सारे विषय हल कर लेंगे.''

शिंदे के रहमान डकैत वाले बयान पर दुबे ने क्या कहा?

आनंद दुबे ने ये भी कहा, ''एकनाथ शिंदे नकली शिवसेना के नेता हैं. वो आज कल फिल्में बहुत देख रहे हैं. उन्होंने जब से धुरंधर देखी है, उनके मन में कराची वाला रहमान डकैत घूम रहा है. आप किस तरह की लूट की बात कर रहे हैं? आपने तो एक पार्टी को ही लूट लिया. आपने तो विधायक की चोरी कर ली, पार्टी में ही डकैती कर दी. आप हमें मत सिखाइए कि कौन है रहमान डकैत और कौन है बकैत. हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि महायुति की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में लूटपाट कर रही है.

बता दें कि सोमवार (15 दिसंबर) को बीएमसी के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है. 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. बीएमसी के साथ-साथ 29 अन्य नगर निगम के चुनाव कराए जा रहे हैं.