हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Results: बीएमसी का पहला रिजल्ट कांग्रेस के लिए लाया खुशखबरी, धारावी से आशा काले ने हासिल की जीत

BMC Results: बीएमसी का पहला रिजल्ट कांग्रेस के लिए लाया खुशखबरी, धारावी से आशा काले ने हासिल की जीत

बीएमसी का पहला रिजल्ट कांग्रेस के लिए लाया खुशखबरी, धारावी से आशा काले ने हासिल की जीत

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 16 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पहला परिणाम कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है. धारावी से पार्टी की प्रत्याशी आशा काले ने 183 मतों से जीत हासिल की है. इसके साथ ही बीएमसी के कई वार्डों का रुझान सामने आ गया है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी (सपा) का खाता नहीं खुला है. वहीं, अबु आज़मी के क्षेत्र गोवंडी-मानखुर्द में AIMIM ने अपना खाता खोला है और यहां 1 सीट पर लीड बना हुई है.

बीएमसी वार्ड 164 से शिंदे शिवसेना शैला लांडे ने जीत हासिल की है.  बता दें महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में मतों की गिनती शुक्रवार सुबह शुरू हो गयी. इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की भारत के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण के वास्ते फिर एक हुए ठाकरे बंधुओं के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई है.

BMC Election Results 2026: बीएमसी में मतगणना के पहले घंटे में पलटी बाजी! BJP निकली आगे, ठाकरे बंधुओं का क्या हाल?

इन नगर निकायों के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ, जिनमें मुंबई की 227 सीटें शामिल हैं. इन 29 नगर निकायों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 3.48 करोड़ पात्र मतदाता हैं. मतदान समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि 29 नगर निकायों में लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बृहन्मुंबई महानगपालिका चुनावों में 52.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2017 में हुए पिछले चुनावों में 55.53 प्रतिशत मतदान से कम है.

Published at : 16 Jan 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
BJP Congress Maharashtra News Maharashtra Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results:BMC में VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें,जानिए कौन आगे
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बस खुलने वाली है चुनाव की पेटी ! । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
यूटिलिटी
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget