बृहन्मुंबई महानगर पालिका में पहला परिणाम कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है. धारावी से पार्टी की प्रत्याशी आशा काले ने 183 मतों से जीत हासिल की है. इसके साथ ही बीएमसी के कई वार्डों का रुझान सामने आ गया है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी (सपा) का खाता नहीं खुला है. वहीं, अबु आज़मी के क्षेत्र गोवंडी-मानखुर्द में AIMIM ने अपना खाता खोला है और यहां 1 सीट पर लीड बना हुई है.

बीएमसी वार्ड 164 से शिंदे शिवसेना शैला लांडे ने जीत हासिल की है. बता दें महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव में मतों की गिनती शुक्रवार सुबह शुरू हो गयी. इसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की भारत के सबसे धनी नगर निकाय पर नियंत्रण के वास्ते फिर एक हुए ठाकरे बंधुओं के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई है.

BMC Election Results 2026: बीएमसी में मतगणना के पहले घंटे में पलटी बाजी! BJP निकली आगे, ठाकरे बंधुओं का क्या हाल?

इन नगर निकायों के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ, जिनमें मुंबई की 227 सीटें शामिल हैं. इन 29 नगर निकायों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 3.48 करोड़ पात्र मतदाता हैं. मतदान समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि 29 नगर निकायों में लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बृहन्मुंबई महानगपालिका चुनावों में 52.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2017 में हुए पिछले चुनावों में 55.53 प्रतिशत मतदान से कम है.