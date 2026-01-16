बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. मुंबई में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. मुंबई नगर निगम की 227 सीटों के लिए लगभग 52.94 प्रतिशत वोट पड़े थे. मुंबई नगर निगम के लिए एग्जिट पोल आ गया है. इसके अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी और शिंदे गठबंधन को 138 सीटें मिलेंगी. वहीं, यह कहा गया है कि ठाकरे भाइयों और पवार की NCP को सिर्फ़ 62 सीटें मिलेंगी.

दूसरी ओर, कांग्रेस और वंचित आघाडी को 20 सीटें मिलने की संभावना है. वहीं, अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिलने की संभावना है. हालांकि, गिनती की शुरुआत में शिवसेना ठाकरे गुट (शिवसेना UBT) और MNS (राज ठाकरे) ने बढ़त बना ली है. ठाकरे भाइयों ने शुरुआत के पहले घंटे में ज़ोरदार प्रदर्शन किया है. जबकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी अच्छी शुरुआत की है. (मुंबई नगर निगम चुनाव परिणाम 2026)

पहले घंटे में, बीजेपी 11 सीटों पर, शिंदे की शिवसेना 10, शिवसेना ठाकरे गुट 11, MNS 6, कांग्रेस 5, और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं. मुंबई नगर निगम में सत्ता बनाने के लिए 114 सीटों की ज़रूरत है. सबकी नज़र इस बात पर है कि कौन इस संख्या तक पहुँचेगा. मुंबई नगर निगम में महागठबंधन को मज़बूती देने के लिए ठाकरे भाई 20 साल बाद एक साथ आए. उद्धव ठाकरे की शिवसेना ठाकरे गुट और राज ठाकरे की MNS ने गठबंधन किया.

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी ठाकरे भाइयों के इस गठबंधन का समर्थन किया. इसलिए, शिवसेना ठाकरे गुट, MNS और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुंबई में एक साथ चुनाव लड़ा. दूसरी ओर, बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने ठाकरे के गढ़ पर कब्ज़ा करने के लिए पूरी ताक़त से मैदान में उतरे. अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा. जबकि कांग्रेस और वंचित ने मिलकर चुनाव लड़ा.