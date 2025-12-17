हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC Elections में अजित पवार को करीबी नेता की वजह से होगा बड़ा नुकसान? BJP-शिवसेना ने बना लिया प्लान!

BMC Elections में अजित पवार को करीबी नेता की वजह से होगा बड़ा नुकसान? BJP-शिवसेना ने बना लिया प्लान!

BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव 2026 में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया अजित पवार को बड़ा नुकसान हो सकता है. यह नुकसान उनके अपने करीबी नेता की वजह से होता दिख रहा है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 17 Dec 2025 11:14 AM (IST)


महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत 29 निकायों के चुनावों में अजित पवार की अगुवाई वाले नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की चुनावी भूमिका को लेकर आपत्ति जताई है. 

दावा है कि दोनों ही दलों ने मनपा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की भूमिका तैयार कर है. हालांकि सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत जारी है.

पुणे महानगरपालिका चुनाव में AAP की एंट्री, जारी की 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 

50 सीटों के लिए पवार लगाएंगे पावर?

उधर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की मुंबई इकाई ने बीएमसी की सभी 227 सीटों पर पार्टी की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 सीटों पर पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है.

पार्टी अणुशक्ति नगर, भायखला, कुर्ला, मानखुर्द, बांद्रा ईस्ट-वेस्ट और चेंबूर जैसे इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है.बता दें 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा. वहीं 16 जनवरी को परिणाम आएंगे. इस चुनाव में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है. शिवसेना यूबीटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की एमवीए भी इन चुनावों में अपना पूरा जोर लगा रही है.

मनसे में भी विवाद!

हालांकि इनके बीच भी राज ठाकरे को साथ लाने पर मतभेद के दावे किए जा रहे हैं. दावा है कि अगर कांग्रेस राज ठाकरे को साथ लाने पर नहीं मानी तो ठाकरे बंधु अलग राह चुन सकते हैं.

वहीं बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मनसे पार्टी में अंतरिक विवाद देखने मिल रहा है. मनसे कुर्ला विभाग की कुछ महिलाएं राज ठाकरे के घर मोर्चा लेकर पहुंचीं. इनका कहना है कि महिला उम्मीदवार ने उम्मीदवारी मांगी और खुद के पोस्टर्स लगाए तो उसके फोटो को AI एडिट कर आपत्तिजनक तौर पर पेश किया गया है. महिलाएं मनसे राज ठाकरे से मिलने आईं थीं.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.

Published at : 17 Dec 2025 11:02 AM (IST)

Ajit Pawar BJP Shiv Sena Maharashtra News Maharashtra Politics Ncp Bmc Elections 2026



