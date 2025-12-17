पुणे महानगरपालिका चुनाव में AAP की एंट्री, जारी की 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) भी तैयार हो गई है. आप पुणे में भी महानगरपालिका का चुनाव लड़ेगी. इसके लिए पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है. AAP ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. संभावना है कि AAP पुणे नगर निगम की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी.

प्रभागवार लिस्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. प्रभाग 3 (अ) से शितल कांडेलकर, प्रभाग 5 (अ) से संतोश काले, प्रभाग 6(अ) से श्रद्धा शेट्टी, प्रभाग 7 (ड) से शंकर थोरात को टिकट दिया गया है. अन्य सभी प्रभाग से कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां देखें-









सभाओं के लिए शिवाजी पार्क में तैयारी तेज

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की सभी बड़ी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं. मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में सभा के लिए आवेदन दिए गए हैं. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बड़े नेता सभा में शामिल होंगे. इसके अलावा, मनसे-शिवसेना UBT और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी आवेदन दिया है.

15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले राज्य की तमाम बड़ी पार्टियों ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन दिया है, जिसमें 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक की लिस्ट शामिल है.

उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे की सभा पर नजरें

वहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 11 या 12 जनवरी को मनसे तो वहीं 12 जनवरी के लिए शिवसेना UBT ने आवेदन पत्र दिया है. इस सभा पर सभी की नजर टिकी रहेगी. खासकर क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इस पर भी सभी की नजर टिकी रहेगी. हालांकि अभी तक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि दोनों भाई एक साथ रैली करेंगे या नहीं.

12 तारीख के लिए बीजेपी का भी आवेदन

वहीं, बीजेपी की तरफ से भी दिए गए आवेदन में चुनाव से पहले 12 या 13 तारीख शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे.