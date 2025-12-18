हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP विधायक राम कदम ने 4 साल बाद कटवाए अपने बाल, वजह जानकार दंग रह जाएंगे आप!

महाराष्ट्र: BJP विधायक राम कदम ने 4 साल बाद कटवाए अपने बाल, वजह जानकार दंग रह जाएंगे आप!

Ram Kadam News: महाराषट्र के घाटकोपर से विधायक राम कदम ने 4 साल पहले बाल न कटवाने का प्रण लिया था. गुरुवार (18 दिसंबर) को उन्होंने अपने बाल कटवा लिए हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Dec 2025 11:02 PM (IST)


भारतीय जनता पार्टी के घाटकोपर वेस्ट विधानसभा से विधायक राम कदम ने 4 साल बाद गुरुवार (18 दिसंबर) को अपने बाल कटवाएं हैं. इस वजह से राम कदम सुर्खियों में बने हुए हैं. 4 साल पहले उन्होंने घाटकोपर में पानी की सप्लाई की दिक्कतों को लेकर बाल न कटवाने का प्रण लिया था. 

अब 4 साल बाद बीजेपी नेता राम कदम ने घाटकोपर में पानी की समस्या को हल करने का अपना संकल्प पूरा होने पर अपने बाल कटवा लिए हैं. घाटकोपर में पानी की बहाली को लेकर राम कदम ने खुशी जाहिर की है. इस खुशी के अवसर पर उन्होंने 4 साल पुराना अपना प्रण पूरा कर लिया है. 

पानी की सप्लाई पर क्या बोले राम कदम?

घाटकोपर में पानी की समस्या के बाद जल बहाली पर खुशी जताते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि यहां दो करोड़ लीटर से ज्यादा पानी भरने की क्षमता वाले पानी के टैंक बनने जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि भांडुप से पानी की लाइन को भी इससे जोड़ा जाएगा. 

उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मैंने करीब से देखा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कैसे पानी स्पलाई किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि 2 करोड़ 7 लाख लीटर पानी को स्टोर करने वाले टैंकर घाटकोपर इलाके में बनने जा रहे हैं. 

भांडुप से घाटकोपर को जोड़ेगी पाइपलाइन

राम कदम ने बताया कि यह पानी की पाइपलाइन जो भांडुप से घाटकोपर में जुड़ने के लिए आएगी, यह लगभग 3 फीट चौड़ी और 4 किलोमीटर लंबी होगी. उन्होंने बताया कि इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. कदम ने कहा कि संशोधित और कुशल जल आपूर्ति प्रणाली को देश के बाकी हिस्सों द्वारा भी अपनाया जा सकता है

बता दें कि राम कदम ने साल 2009 में पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के टिकट पर विधायक बने थे. इसके कुछ समय बाद ही वे सस्पेंड हो गए थे. उनके साथ मनसे के 3 अन्य विधायक भी सस्पेंड किए गए थे. उन्होंंने सपा नेता अबू आसिम आजमी के मराठी में शपथ न लेने का विरोध किया था.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Ram Kadam MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
