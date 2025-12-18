'एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते', संजय निषाद पर AIMIM के पूर्व सांसद का विवादित बयान

यूपी के मंत्री संजय निषाद के हिजाब वाले बयान पर अब AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने विवादित बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि अगर सामने होते तो हाथ तोड़ देते. यवतमाल जिले में औरंगाबाद से AIMIM पूर्व सांसद ने कहा कि अगर सामने होते तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते. यवतमाल नगर परिषद में एक चुनावी के दौरान जलील ने ये विवादित बयान दे डाला.

जलील ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम युवती के चेहरे से हिजाब खींचने की कड़ी आलोचना की. इस मुद्दे पर यूपी के मंत्री संजय निषाद के विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए इम्तियाज जलील आक्रामक हो गए. उन्होंने कहा, "जो लोग हमारी महिलाओं की गरिमा का अपमान करते हैं, हम उनके हाथ तोड़ देंगे."

यूपी के मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा था?

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के वीडियो पर संजय निषाद ने कहा था, "नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तब क्या होता?" निषाद के इस बयान पर भारी विवाद हो गया. बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी को उस शब्द से ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है, वो इसके लिए माफी भी मांगते हैं. उन्होंने कहा कि किसी को अपमान करने का इरादा नहीं है. हम तो महिलाओं और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं. कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

CM नीतीश कुमार के वीडियो पर जेडीयू ने क्या कहा?

बता दें कि सोमवार (15 दिसंबर) को बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे. नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे. इसी दौरान एक मुस्लिम युवती नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची थी. उस युवती ने हिजाब पहन रखा था. सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र देने के बाद उसका हिजाब खींच दिया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. विवाद के बाद जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने 'पितातुल्य' स्नेह भाव से ऐसा किया.