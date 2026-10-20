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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'संजय राउत सुप्रीम कोर्ट जलाना चाहते हैं', शिवसेना UBT के नेता पर भड़की BJP

'संजय राउत सुप्रीम कोर्ट जलाना चाहते हैं', शिवसेना UBT के नेता पर भड़की BJP

संजय राउत के अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. आनंद दुबे और किरीट सोमैया ने राउत पर भारत में अराजकता फैलाने की कामना करने का आरोप लगाया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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अल्बानिया में विरोध प्रदर्शन के बीच फैली अराजकता को लेकर संजय राउत के बयान ने सियासी लड़ाई तेज कर दी है. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक्स पोस्ट में लिखा था कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है. लोग गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था. भारत को इससे सबक लेना चाहिए. उनका यह बयान आते ही महायुति के नेता भड़क गए और जुबानी हमला तेज हो गया. 

शिवसेना यूबीटी छोड़ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले आनंद दुबे ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "हमारे देश में कसाई के मनाने से गाय माता नहीं मरा करतीं. इसी तरह अगर कोई हमारे देश को अल्बानिया की तरह जलाए जाने की कामना कर रहा है तो कभी सफल नहीं होगा."

'भारत में नहीं होने देंगे अल्बानिया जैसे हालात'

आनंद दुबे ने आगे कहा, "आज विजयदशमी है, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व. जिसकी भी यह कामना है कि भारत जलने लगे या यहां अराजकता फैल जाए, अल्बानिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसे हालात हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा."

केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए आनंद दुबे ने कहा, "नरेंद्र मोदी की सरकार एक स्थिर सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार एक उत्तम सरकार है. जिसकी भी यह कामना है कि सबकुछ नाश हो जाए, उनका खुद ही नाश हो जाएगा लेकिन भारत अजर और अमर है. भारत कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा."

'संजय राउत चाहते हैं SC जला दिया जाए'

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता किरीट सौमैया ने कहा, "अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया, संजय राउत इसका स्वागत और समर्थन करते हैं. उन्हें अराजकता चाहिए. पहले राष्ट्रपति जी, फिर चुनाव आयोग, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, इन सबका अपमान किया, गालियां दीं. अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जला दिया जाए?"

इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने आगे कहा, "हिंदुस्तान की जनता अराजकता सहन नहीं करेगी. संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमान याचिका चल रही है. वहां उसको जवाब मिलेगा." 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 20 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
संजय राउत Maharashtra News BJP
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