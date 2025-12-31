हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को राहत, याचिका खारिज, महिला ने खुद को बताया था पहली पत्नी

महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को राहत, याचिका खारिज, महिला ने खुद को बताया था पहली पत्नी

Dhananjay Munde News: बीड की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर यह प्रतीत नहीं होता कि तथ्यों को छिपाने से आरोपी की चुनावी जीत पर कोई प्रभाव पड़ा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 31 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ दायर एक याचिका को बुधवार (31 दिसंबर) को खारिज कर दिया. इस याचिका में एक महिला ने खुद को उनकी पहली पत्नी बताते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था. परली वैजनाथ के न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक बोर्डे ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता करुणा मुंडे आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रही हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि जिन कथित तथ्यों को छिपाया गया उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं था. अदालत ने अपने आदेश में कहा, “शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर यह प्रतीत नहीं होता कि तथ्यों को छिपाने से आरोपी की चुनावी जीत पर कोई प्रभाव पड़ा. इसलिए, ऐसा नहीं लगता कि तथ्य, चुनाव में निर्वाचित होने के इरादे से छिपाया गया.’’

करुणा मुंडे ने क्या किया था दावा?

करुणा मुंडे ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) के प्रावधानों के तहत अदालत का रुख करते हुए दावा किया था कि वह कानूनी रूप से एनसीपी नेता की पहली पत्नी हैं. उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि नवंबर 2024 में बीड जिले की परली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते समय धनंजय मुंडे ने अपने नामांकन पत्रों में उनका नाम शामिल नहीं किया.

वहीं, एनसीपी नेता की ओर से अदालत में कहा गया कि करुणा मुंडे के साथ उनका संबंध आपसी सहमति से था, जिससे उनके दो बच्चे हैं. पूर्व मंत्री ने केवल बच्चों के दस्तावेजों में अपने नाम और उपनाम के उपयोग की अनुमति दी थी.

धनंजय मुंडे के वकील ने क्या दी दलील?

धनंजय मुंडे के वकील बी. कवडे ने दलील दी कि शिकायतकर्ता को यह पूरी जानकारी थी कि NCP नेता पहले से विवाहित हैं, इसके बावजूद उन्होंने स्वेच्छा से संबंध बनाए और नवंबर 2020 में दोनों अलग हो गए. अदालत ने महिला के दावे में कई विसंगतियों की ओर भी इशारा किया. आदेश में कहा गया कि जहां शिकायत में विवाह वर्ष 1996 बताया गया है, वहीं सत्यापित बयान में विवाह की तिथि एक सितंबर 1998 दर्ज है.

शिकायतकर्ता ने कोई दस्तावेज नहीं किया प्रस्तुत

अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि शिकायतकर्ता ने विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या कोई अन्य वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह कानूनी रूप से परली के विधायक की पहली पत्नी हैं. मजिस्ट्रेट ने कहा, “यदि शिकायतकर्ता वास्तव में कानूनी रूप से पहली पत्नी होतीं, तो उन्हें इस विषय में उचित न्यायालय का रुख करना चाहिए था.”

आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया- कोर्ट

दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि करुणा मुंडे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर पाई हैं. अदालत ने कहा, “आरोपी के खिलाफ कार्यवाही से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. प्रथम दृष्टया मेरी राय में आरोपी ने चुनाव में जीत के इरादे से कोई जानकारी नहीं छिपाई और इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत कोई अपराध नहीं किया.”

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Dhananjay Munde Beed NCP MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement

वीडियोज

Anjel Chakma LAST WORDS : आखिरी शब्दों में छिपी है क्रूर सच्चाई | ABPLIVE
IndiGo Crisis के बाद बड़ा फैसला: Pilots की Salary & Allowances में ज़ोरदार Hike | Paisa Live
New Year 2026: सियासत में मचने वाला है बवाल! इन नेताओं को लेकर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: Rahul, Priyanka और Akhilesh...क्या कह रहा नेताओं का किस्मत कनेक्शन ?
Astrology Predictions 2026: 2026 में Stocks Market में आएगी जबरदस्त उछाल! | 2026 Prediction
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
जनरल नॉलेज
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
यूटिलिटी
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget