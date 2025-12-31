'हमने सुना है PAK से बड़ा...' KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी होने पर भड़के देवकीनंदन ठाकुर

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले ही चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदा गया है.

देवकीनंदन ठाकुर ने दावा किया कि जिस व्यक्ति ने उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है, वह मुंबई में ही रहता है और उन्होंने यह भी कहा कि 'हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है.'

उन्होंने मंच से सीधे तौर पर केकेआर (KKR) को चेतावनी देते हुए कहा, 'आज हम यहां से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर 6 साल की बच्ची को जलाए जाने की घटना का तुम्हें भी दुख है, तो मिस्टर KKR उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करो.'

'बहिष्कार को हो जाएंगे मजबूर...'

देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि अगर वह खिलाड़ी टीम में बना रहा, तो वे केकेआर टीम के बहिष्कार के लिए मजबूर हो जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मिस्टर KKR, यह भूलना मत कि इन्हीं हिंदुस्तानियों ने तुम्हें हीरो बनाया है. और जो हीरो बना सकता है, वही जीरो भी बना सकता है.'

उन्होंने इस खिलाड़ी की कीमत का जिक्र करते हुए कहा कि उसे 9 करोड 20 लाख रुपये में खरीदा गया है. ठाकुर ने सवाल उठाया कि यह पैसा कहां जाएगा और किस उद्देश्य में इस्तेमाल होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पैसे से 'तमाम हिंदुओं की हत्या होगी' और यह भी पूछा कि यह पैसा देने वाला कौन है-'हिंदुस्तान में खुद को हीरो कहने वाला.'

UP Politics: 'शाहरुख खान देश का गद्दार है' मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान

इससे पहले आईपीएल 2025 के लिए हुई नीलामी में केकेआर ने बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था. बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं की वजह से उज्जैन के साधुओं ने धमकी देते हुए कहा कि अगर लीग के दौरान मुस्तफिजुर रहमान को खेलने दिया गया तो वे पिच को नुकसान पहुंचाएंगे और मैचों में बाधा डालेंगे.