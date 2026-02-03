हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कहां तक पहुंची अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच? विमान कंपनी का होगा स्पेशल ऑडिट

कहां तक पहुंची अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच? विमान कंपनी का होगा स्पेशल ऑडिट

Mumbai News: DGCA यह जांच कर रहा है कि विमान के मेंटेनेंस में कोई लापरवाही तो नहीं हुई और फ्लाइट ऑपरेशन सही तरीके से चलाए जा रहे थे या नहीं.DGCA ने ऑडिट टीम को 15 फरवरी 2026 तक रिपोर्ट देने को कहा है.

By : वरुण भसीन | Updated at : 03 Feb 2026 01:55 PM (IST)
महाराष्ट्र के बारामती में हुए 28 जनवरी को हुए Learjet 45 विमान हादसे के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. इस बीच DGCA ने उस चार्टर कंपनी VSR Ventures Pvt Ltd का स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश दिया है, जिसके पास यह विमान था. DGCA यह जांच कर रहा है कि विमान के मेंटेनेंस में कोई लापरवाही तो नहीं हुई और फ्लाइट ऑपरेशन सही तरीके से चलाए जा रहे थे या नहीं. DGCA ने ऑडिट टीम को 15 फरवरी 2026 तक रिपोर्ट देने को कहा है.

इस ऑडिट से हादसे की सही वजह के साथ ही और भी कई तकनीकी खामियां मिलने की उम्मीद है, क्यूंकि इससे पहले इसी कंपनी का विमान हादसा मुंबई में हो चुका है. वो भी लैंडिंग के वक़्त ही हुआ था. इसलिय कंपनी के मेंटीनेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे थे.

तकनीकी टीम भी कर रही अलग से जांच

वहीं इसी के साथ Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) भी इस हादसे की अलग से तकनीकी जांच कर रही है. हादसे के तुरंत बाद AAIB दिल्ली की टीम और DGCA मुंबई कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और सबूत इकट्ठा किए गए. AAIB यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या पायलटिंग, मौसम या लैंडिंग के दौरान किसी चूक की वजह से.

लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था विमान

बता दें कि 8 सीटों वाला Learjet 45 बारामती में दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया. हादसे की असली वजह AAIB की जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी जबकि DGCA यह देख रहा है कि कहीं ऑपरेटर की लापरवाही तो इसकी वजह नहीं बनी. अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही अब आगे की कोई कार्रवाई हो सकेगी.

वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 03 Feb 2026 01:55 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS #DGCA Baramati Plane Crash
