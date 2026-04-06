Baramati By Polls 2026: बारामती सीट से कांग्रेस वापस ले सकती है उम्मीदवार? सुनेत्रा पवार के बयान से मिले संकेत
Baramati By Polls के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया है. कांग्रेस ने यहां से अशोक मोरे को प्रत्याशी बनाया है. इस बीच सुनेत्रा पवार ने बड़ा बयान दिया है.
महाराष्ट्र स्थित बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है. उधर, नामांकन के बाद राज्य की डिप्टी सीएम और नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेत सुनेत्रा पवार के बयानों से संकेत मिले हैं कि कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकती है.
बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे यह अनुरोध कर सकें कि इस चुनाव को निर्विरोध संपन्न कराया जाए.
उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन चुनाव है; ऐसा समय किसी पर भी नहीं आना चाहिए. यह चुनाव सिर्फ मेरा नहीं है; यह पूरे बारामती के लोगों का चुनाव है.
आकाश मोरे को उतारने पर क्या बोली कांग्रेस?
दूसरी ओर बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा एडवोकेट आकाश विजय राव मोरे को उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा- मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि शरद पवार के उम्मीदवार का निधन हो गया है, तो क्या उनका उम्मीदवार राहुर में चुनाव नहीं लड़ेगा? या फिर वह बीजेपी में जाने वाले हैं? अपने फायदे और स्वार्थ के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, यह गलत है. हम अजित पवार का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या यहां यह परंपरा नहीं रही है?
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उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ने का काम किया है, कांग्रेस ने नहीं. वहां सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीत सकता है, क्योंकि वहां हमारा आधार है और हमारा उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से है. उसके जीतने की पूरी संभावना है. मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है, वह बिल्कुल सही है.
बता दें इसी वर्ष जनवरी में सुनेत्रा के पति और एनसीपी नेता, अजित पवार का एक हवाई हादसे में निधन हो गया था. इसके बाद यह सीट खाली घोषित हो गई थी.
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Source: IOCL