Jalgaon Tractor Accident: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. खेत की जुताई करते वक्त अचानक ट्रैक्टर से संतुलन बिगड़ने के कारण ड्राइवर रोटर मशीन में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान योगेश यशवंत पाटिल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी जो दहिगांव का रहने वाला था.

इस हादसे के बाद दहिगांव और मोहराला गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. बताया जा रहा है कि योगेश अपने ट्रैक्टर से खेत समतल करने का काम कर रहा था, तभी यह खौफनाक हादसा पेश आया.

कैसे हुई मौत?

जानकारी के अनुसार, मोहराला गांव में शोभराज महाजन के खेत में जुताई का काम चल रहा था. योगेश अपने ट्रैक्टर से रोटर चलाकर खेत तैयार कर रहा था. इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर पर बैठे योगेश का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा.

महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी स्कॉर्पियो, दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत

नीचे गिरते ही वह पीछे घूम रहे रोटर के तेज ब्लेड में फंस गया. मशीन की तेज रफ्तार के कारण उन्हें गंभीर आईं और मौके पर ही मौत हो गई. यह भीषण घटना पास के खेत में काम कर रहे खेत मजदूरों के ध्यान में आई. उन्होंने तुरंत दौड़कर इस घटना की जानकारी मृत योगेश के परिवार को दी.

अस्पताल पहुंचने से पहले बुझ गई जिंदगी

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और रिश्तेदारों ने योगेश को रोटर से निकालकर गंभीर हालत में तुरंत यावल के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना के आधार पर इस मामले में यावल पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक रंगनाथ धारबले के मार्गदर्शन में सहायक फौजदार विजय पाचापोले, हवलदार मोहन तायडे और राजेंद्र पवार आगे की जांच कर रहे हैं.

महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल