Maharashtra: पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव? पिता ने 4 बच्चों संग कुएं में कूदकर दी जान

Maharashtra Family Suicide Case: महाराष्ट्र के बुलढाणा के जलगांव जामोद तालुका से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. राजुरा बांध क्षेत्र के एक कुएं में पिता और उसके चार मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिता ने पहले बच्चों को कुएं में धक्का दिया और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी.

मृतक की पहचान विजय मुसा किराडिया के रूप में हुई है, जो आदिवासी समुदाय से था. इस घटना में उनके चार बच्चे प्रीति, प्राची, पूर्वी और पियुष की भी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और कुएं से पांचों लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जलगांव जामोद ग्रामीण अस्पताल भेजा गया.

घरेलू विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, मृतक विजय किराडिया भाले अंजन गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले उसकी पत्नी घरेलू विवाद के बाद मायके चली गई थी. सुबह घर में काम करते समय विजय के पिता ने उससे पत्नी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा, "तुम खुद काम क्यों करते हो, तुम्हारी पत्नी कहां गई..?" इसके बाद घर में फिर से तनाव बढ़ गया. पुलिस को आशंका है कि इसी मानसिक तनाव और घरेलू विवाद के कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहा था. हालांकि, आत्महत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. फिलहाल इसस मामले में जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है और परिजनों समेत आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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