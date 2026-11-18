महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अशोक चव्हाण समेत नांदेड़ जिले के चार विधायकों की एक ही दिन हत्या करने की साजिश रचने का दावा कर एक व्यापारी से 1 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर व्यापारी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.

नांदेड़ पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने मुंबई पुलिस की मदद से आरोपी को मुंबई के पेडर रोड इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी पेशे से फिल्म निर्देशक है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि उर्फ रवींद्र गौतम रोकडे (39) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की नांदेड़ के व्यापारी महेश कृष्णाजी तुतारे से पहले से पहचान थी. इसी का फायदा उठाकर वह पिछले कुछ दिनों से फोन पर व्यापारी से पैसों की मांग कर रहा था.

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क्या है पूरा मामला ?

14 नवंबर को आरोपी ने व्यापारी को फोन कर 1 लाख रुपये मांगे. पैसे देने से इनकार करने पर उसने धमकी देते हुए दावा किया कि करीब तीन साल पहले कारेगांव में अशोक चव्हाण समेत नांदेड़ जिले के चार विधायकों की एक ही दिन हत्या करने की योजना बनाई थी. आरोपी ने यह भी कहा कि उसे बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है और नांदेड़ जिले में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

व्यापारी की शिकायत के कार्रवाई शुरू

इस धमकी के बाद व्यापारी ने नांदेड़ के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को आरोपी की लोकेशन मुंबई के गावदेवी पुलिस स्टेशन की सीमा में पेडर रोड इलाके में मिली.

इसके बाद नांदेड़ की स्थानीय अपराध शाखा ने मुंबई पुलिस की मदद से भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से बीड जिले का रहने वाला है और फिलहाल नांदेड़ के सिडको इलाके में रह रहा था. मुंबई से हिरासत में लेने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए वजीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है. हालांकि, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अशोक चव्हाण समेत चार विधायकों की हत्या की साजिश रचने का उसका दावा सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए व्यापारी को डराने की कोशिश थी या इसके पीछे वास्तव में कोई साजिश थी.

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