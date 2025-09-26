महाराष्ट्र सरकार ने इस दिवाली राज्य के आंगनवाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर्स के लिए 2,000 रुपये का विशेष तोहफा देने की घोषणा की है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि यह योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और हेल्पर्स के लिए है.

राज्य सरकार ने इस पहल के लिए 40.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और इसका सरकारी प्रस्ताव गुरुवार को जारी कर दिया गया है. आंगनवाड़ी कर्मचारी और हेल्पर्स महिलाओं और बच्चों के पोषण, देखभाल और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

इनकी सेवा को सराहना देने के लिए भाऊबीज तोहफा- अदिति तटकरे

मंत्री तटकरे ने कहा कि इनकी सेवा को सराहना देने और त्योहार के मौसम में खुशियां बढ़ाने के लिए यह विशेष भाऊबीज तोहफा (Bhaubheej GIft) दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कर्मचारी और हेल्पर समाज की एक सच्ची ताकत हैं और उनका उत्सव और भी आनंदमय बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है.

कैसे किया जाएगा राशि का वितरण?

अदिति तटकरे ने बताया कि यह राशि जल्द ही ICDS के कमिश्नर के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी. इससे राज्य भर में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर्स को दिवाली के अवसर पर वित्तीय राहत और खुशी मिलेगी. पीटीआई के अनुसार, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की यह पहल कर्मचारियों के लिए त्योहार को और खास बनाने के उद्देश्य से की गई है.

कर्मचारियों और समाज के लिए खुशी का अवसर

इस निर्णय से आंगनवाड़ी कर्मचारियों और हेल्पर्स के उत्सव में चार चांद लगेंगे. मंत्री ने कहा कि उनके समर्पित कार्य को सम्मानित करना सरकार की प्राथमिकता है और इस तरह के कदम समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से में खुशियां लाते हैं. राज्य सरकार की यह पहल न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी दिवाली को यादगार बनाएगी.