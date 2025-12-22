हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र निकाय चुनाव में नया समीकरण! अजित पवार ने कांग्रेस से किया संपर्क, गठबंधन का प्रस्ताव

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में नया समीकरण! अजित पवार ने कांग्रेस से किया संपर्क, गठबंधन का प्रस्ताव

Pune Municipal Corporation Election: महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति के सहयोगी अजित पवार ने कांग्रेस नेता को फोन मिलाया. पुणे नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन का प्रस्ताव दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले दिलचस्प खबर सामने आई है. सत्तारूढ़ महायुति में शामिल डिप्टी सीएम अजित पवार ने कांग्रेस से संपर्क साधा है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. दरअसल, अजित पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को बीती रात फोन मिलाया. 

कांग्रेस नेता ने क्या जवाब दिया?

अजित पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के सहयोगी है. तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि अजित पवार ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान गठबंधन पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सतेज पाटिल ने जवाब दिया कि उन्हें इस मुद्दे पर अपनी पार्टी से बात करनी होगी, जो सीटों में सम्मानजनक हिस्सा चाहती है.

एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना कितनी?

हालांकि, सूत्रों ने ये भी बताया कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है. क्योंकि कांग्रेस 165 सदस्यों वाले पुणे नगर निगम में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है. महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के तहत पुणे लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, सूत्रों ने बताया कि पार्टी को अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए अच्छे वोट चाहिए. 

पुणे में अलग-अलग लड़ेगी बीजेपी और NCP

बता दें कि महायुति में शामिल बीजेपी और अजित पवार की पार्टी पुणे नगर निगम चुनाव में अलग-अलग लड़ेगी. जहां एक तरफ पुणे के लिए अजित पवार ने कांग्रेस से संपर्क साधा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की पार्टी से बातचीत कर रही है.

दिलचस्प है कि महाराष्ट्र के सियासी कॉरिडोर में अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच भी बातचीत की खबरें सामने आई हैं. सोमवार (22 दिसंबर) को ही जब सुप्रिया सुले से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सुझाव आता है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं.

Published at : 22 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Ajit Pawar PUNE NEWS MUMBAI NEWS
