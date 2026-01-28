पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश के हादसे की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी इसकी जांच करे. ममता बनर्जी की इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

कंगना ने कहा- कितना बड़ा हादसा आज हो गया. हम सब लोग संसद में भी इस बारे में बात रहे थे. इस समय पर ममता जी द्वारा इतनी नीच बातें करना शोभा नहीं देता. बता दें ममता ने कहा था कि- देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है. चाचा भतीजा साथ आने वाले थे ऐसे में यह हादसा कैसे हो गया? इस मामले की जांच कराई जाए.

ममता बनर्जी ने क्या कहा था?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया.बनर्जी ने घटना की उचित जांच की भी मांग की.बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'अजित पवार के अकास्मिक निधन से स्तब्ध हूं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा उनके साथ सवार अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई. इस घटना से गहरे शोक में हूं. उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित, तथा दिवंगत अजित के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.'

उन्होंने कहा, 'इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए.'अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान हादसे में पवार (66) समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान जिले के बारामती क्षेत्र में उतर रहा था.