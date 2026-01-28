हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAjit Pawar death: 'इतनी नीच बातें...' अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी की मांग के बाद कंगना रनौत का तीखा पलटवार

Ajit Pawar death: 'इतनी नीच बातें...' अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी की मांग के बाद कंगना रनौत का तीखा पलटवार

Ajit Pawar News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जांच की मागं की. इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश के हादसे की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी इसकी जांच करे. ममता बनर्जी की इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

कंगना ने कहा- कितना बड़ा हादसा आज हो गया. हम सब लोग संसद में भी इस बारे में बात रहे थे. इस समय पर ममता जी द्वारा इतनी नीच बातें करना शोभा नहीं देता. बता दें ममता ने कहा था कि- देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है. चाचा भतीजा साथ आने वाले थे ऐसे में यह हादसा कैसे हो गया? इस मामले की जांच कराई जाए.

मुंबई को महापौर मिलने में फिर होगी देरी, इस बार क्यों टला फैसला? अब फरवरी में चुना जाएगा BMC मेयर

ममता बनर्जी ने क्या कहा था?

 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया.बनर्जी ने घटना की उचित जांच की भी मांग की.बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'अजित पवार के अकास्मिक निधन से स्तब्ध हूं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा उनके साथ सवार अन्य लोगों की आज सुबह बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में मृत्यु हो गई. इस घटना से गहरे शोक में हूं. उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित, तथा दिवंगत अजित के सभी मित्रों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.'

उन्होंने कहा, 'इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए.'अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान हादसे में पवार (66) समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान जिले के बारामती क्षेत्र में उतर रहा था. 

Published at : 28 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख
अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने जताया दुख
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
हेल्थ
Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget