'ये जो भी काम करेंगे मुसलमानों के...', BJP-RSS पर अबू आजमी का हमला
Abu Azmi News: अबू आजमी ने कहा कि आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इन्होंने कितने साल तक तिरंगा नहीं फहराया. ये लोग एक ही रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं.
गांधी जयंती पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. अबू आजमी ने कहा कि भारत की आजादी में आरएसएस के लोगों का योगदान नहीं रहा. ये सच्चाई आज के जमाने को बच्चों को पता चलनी चाहिए.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अबू आजमी ने कहा, "बीजेपी जो भी काम करेगी वो मुसलमानों के खिलाफ ही करेगी. जिसने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया. एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है."
'आजादी में किन लोगों ने कुर्बानी दी ये बच्चों को पता होना चाहिए'
उन्होंने कहा, "आज दुनिया कहां से कहां जा रही है. इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन हम आज भी हिंदू-मुस्लिम में लगे हुए हैं, जिससे नफरत बढ़े. मेरा कहना है कि एआई का जमाना है. बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए. नए जमाने के बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ. देश की आजादी में किन लोगों ने कुर्बानी दी, ताकि सच्चाई उनके सामने आए और जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके बारे में पता चले."
'आरएसएस ने सालों नहीं फहराया तिरंगा'
आजमी ने आगे कहा, आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इन्होंने कितने साल तक तिरंगा नहीं फहराया. ये लोग एक ही रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं. आज एक एक बच्चे को संविधान पढ़ने की जरूरत है ताकि देश में अमन शांति पैदा हो सके."
'आरएसएस के लोगों को अंग्रेजों से मिलती थी पेंशन'
उन्होंने ये भी कहा, "हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि जब आरएसएस के लोग जेल में बंद थे तो वह अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे कि हमें छोड़ दो तो हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को हम मटियामैल कर देंगे. उनको अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी. इन लोगों का भारत की आजादी में क्या योगदान है. ये जो सच है ये आज के लोगों को बताने की बहुत जरूरत है."
