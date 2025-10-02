उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपनी 58 साल पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए आज (2 अक्टूबर) को दसरा मेळावा आयोजित कर रही है. शाम सात बजे से यह आयोजन शिवतीर्थ पर होगा, जिसमें पारंपरिक शस्त्र पूजन और सोने का वितरण कार्यक्रम भी शामिल है. मेळावे की शुरुआत कुछ नेताओं के भाषणों से होगी, जिसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भाषण होगा.

इस मेळावे को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आगामी मुंबई महानगरपालिका और अन्य स्थानीय निकायों की चुनावी पृष्ठभूमि इसे रणनीतिक महत्व प्रदान करती है.

क्या दसरा मेळावा ठाकरे की शिवसेना के लिए है महत्वपूर्ण?

इस साल का दसरा मेळावा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की पार्टी की मजबूती और राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है. मेळावे के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नया उत्साह भरने का अवसर मिलेगा.

उद्धव ठाकरे के भाषण में राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन और मनसे-शिवसेना युती के विषय पर साफ संकेत मिलने की संभावना है. इससे यह भी स्पष्ट हो सकता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की स्थिति पर इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा.

भाषण में इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं ठाकरे

विशेषज्ञों का अनुमान है कि उद्धव ठाकरे अपने भाषण में निम्नलिखित मुद्दों पर बात कर सकते हैं: मुंबई महापालिका चुनावों के संदर्भ में कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश, शिंदे गुट से शिवसेना में हुए प्रवेश और खिंडार की स्थिति, राज्य में बाढ़ की स्थिति और प्रभावित किसानों के लिए मदद, केंद्र और बीजेपी की नीतियों पर टिप्पणी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं और हाल ही में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले पर भी भाषण हो सकता है.

बीजेपी की प्रतिक्रिया और चुनौतियां

दूसरी ओर बीजेपी ने मेळावे पर आलोचना भी की है. बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे को मेळावा रद्द करके उस खर्च की राशि बाढ़ प्रभावितों की मदद में खर्च करनी चाहिए. इसके बावजूद शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष मेळावा आयोजित होगा.

शिवतीर्थ पर पावस के कारण मैदान में चिखल की समस्या होने के बावजूद मेळावा आयोजित करने का निर्णय पार्टी की दृढ़ता को दर्शाता है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा कि यह शिवतीर्थ का खास आयोजन है और इसे रद्द करना संभव नहीं था.