लातूर महानगरपालिका चुनाव से पहले BJP में बगावत, पार्टी के खिलाफ 22 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल

महाराष्ट्र के लातूर शहर में महानगरपालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचा असंतोष अब खुली बगावत में बदलता नजर आ रहा है. टिकट वितरण को लेकर नाराज निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने पार्टी लाइन से हटकर चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा फैसला लिया है. इससे शहर की सियासत गरमा गई है और भाजपा की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं.

टिकट बंटवारे से भड़के पुराने कार्यकर्ता

बीजेपी से जुड़े पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस बार टिकट वितरण में उनके साथ अन्याय हुआ. उनका कहना है कि वर्षों से संगठन की सेवा करने वाले लोगों को दरकिनार कर बाहरी दलों से आए ‘आयाराम-गयाराम’ नेताओं को तरजीह दी गई.

कार्यकर्ताओं के मुताबिक जनसंघ काल से पार्टी को खड़ा करने वाले पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि “हम ही असली भाजपाई हैं”, लेकिन बावजूद इसके उन्हें टिकट से वंचित रखा गया.

नमो आघाड़ी के बैनर तले 22 उम्मीदवार मैदान में

टिकट न मिलने से खफा 22 भाजपाई कार्यकर्ताओं ने ‘नमो आघाड़ी’ के नाम से अलग मोर्चा बनाकर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. यह कदम भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी उम्मीदवार पार्टी की ही विचारधारा से जुड़े बताए जा रहे हैं. इससे वोटों के बंटवारे की आशंका भी बढ़ गई है.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस आंतरिक बगावत का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है. एक ही विचारधारा के उम्मीदवार आमने-सामने होने से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं विरोधी दल इस स्थिति को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकते हैं.

नमो आघाड़ी के मैदान में उतरने से लातूर महानगरपालिका चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है. अब देखना यह होगा कि भाजपा नेतृत्व इस बगावत को कैसे संभालता है और क्या नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोई पहल होती है. फिलहाल, लातूर की राजनीति में उबाल साफ दिखाई दे रहा है.