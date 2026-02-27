हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की

महाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की

Abu Azmi on Ramzan Office Timing: मानखुर्द शिवाजीनगर से सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कर्माचारियों को रियायत मिली है.

By : सूरज ओझा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मांग की है कि रमजान के महीने में सरकार में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी दी जाए, ताकि वे समय पर नमाज अदा कर सकें. आजमी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मुसलमान भी थे और उनके राज में मस्जिदों और दरगाहों को मदद दी जाती थी, उनके खर्च के लिए जागीरें दी गईं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार दावा करती है कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों और आदर्शों पर चलती है तो उसे रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को सहूलियत देनी चाहिए.

'इस्लाम में समय पर नमाज पढ़ना जरूरी'

अबू आजमी उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने रमजान के दौरान कर्मचारियों को रियायत दी थी, ताकि वे समय पर घर जा सकें. सपा विधायक ने कहा कि इस्लाम में समय पर नमाज पढ़ना जरूरी है और अगर कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर नमाज अदा करता है तो उसे लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक फार्मेसी कॉलेज में तीन छात्रों को नमाज पढ़ने पर अपमानित किया गया.

'रमजान के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित न'

साथ ही आजमी ने मांग की कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां रमजान के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित न हो और सुचारू रूप से दी जाए.

बीजेपी विधायक अमित साटम ने किया विरोध

वहीं, बीजेपी विधायक अमित साटम ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि गणेश उत्सव, दिवाली या नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान क्या सरकारी कर्मचारियों को विशेष छुट्टी दी जाती है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान समाज को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास है.

किसी एक धर्म का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए- प्रसाद लाड़

बीजेपी विधायक प्रसाद लाड़ ने भी कहा कि किसी एक धर्म का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी को पूजा-पाठ करना है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर दो घंटे या पहले छुट्टी की मांग उचित नहीं है. इस मुद्दे पर विधानसभा में सियासी घमासान तेज हो गया है.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस के MLC भाई जगताप ने रमजान पर छुट्टी को लेकर कहा कि यह भावनात्मक विषय है अगर विचार होता है तो अच्छा है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की
महाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की
महाराष्ट्र
अजित पवार प्लेन हादसा: रोहित पवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, 'जरूरत पड़े तो देश के...'
अजित पवार प्लेन हादसा: रोहित पवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, रिसर्च पेपर और जानकारी सौंपी
महाराष्ट्र
Exclusive: 'FIR क्यों नहीं ली गई', अजित पवार के विमान हादसे पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल
Exclusive: 'FIR क्यों नहीं ली गई', अजित पवार के विमान हादसे पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
Mumbai News: थाने में मदद मांगने आई महिला को SI ने बनाया हवस का शिकार! ट्रांसफर के बाद भी करता रहा परेशान
मुंबई: थाने में मदद मांगने आई महिला को SI ने बनाया हवस का शिकार! ट्रांसफर के बाद भी करता रहा परेशान
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget