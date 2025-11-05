'मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए ही बने मंत्री', नितेश राणे पर जमकर भड़के अबू आजमी

समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मंत्री नितेश राणे पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नितेश राणे को ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जहां उनका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना रह गया है. अबू आजमी ने कहा कि नितेश राणे मस्जिदों, बुर्के, अजान और मुस्लिम महिलाओं पर भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं, जो समाज को बांटने का काम करती हैं.

नितेश राणे पर अबू आजमी का आरोप

अबू आजमी ने कहा कि नितेश राणे हर बार मुसलमानों के धर्म और रीति-रिवाजों पर विवादित बयान देते हैं. उन्होंने कहा, “वो बुर्का, मस्जिद, लाउडस्पीकर और अजान पर टिप्पणी करते हैं. यहां तक कि महिलाओं को लिपस्टिक छोड़कर तलवार उठाने की सलाह देते हैं. ऐसे बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं. उन्हें ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जो सिर्फ मुसलमानों पर बात करने का है. ये इंसान बहुत घटिया इंसान है और हमेशा उल्टी बातें करता है.” आजमी ने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है.

Mumbai, Maharashtra: On Minister Nitesh Rane, Samajwadi Party State President Abu Asim Azmi says, “Nitesh Rane has been given a portfolio where his only job seems to be talking about Muslims. He keeps commenting on burqas, mosques and loudspeakers, and even tells women to drop… pic.twitter.com/m4lnrhS9TJ — IANS (@ians_india) November 5, 2025

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला

आजमी ने सरकार और पुलिस को याद दिलाते हुए आईएएनएस को दिए बयान में कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई हेट स्पीच करेगा तो सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. अदालत ने पूछा था कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो ऐसे मामलों पर केस नहीं करतीं.”

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर दिन इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें हो रही हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने मांग की कि सरकार और पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं.

आज़मी का बड़ा बयान और चेतावनी

आज़मी ने कहा, “एक ऐसा व्यक्ति जो विधायक रहा है और अब मंत्री है, अगर वो कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है तो उसे शर्म आनी चाहिए. देश को देखना चाहिए कि कैसे घटिया सोच वाले लोग मंत्री बन जाते हैं.” उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, “ऐसे लोगों को मंत्री पद से उठा कर फेंक देना चाहिए.”