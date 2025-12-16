हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रहिजाब विवाद: अबू आजमी का CM नीतीश कुमार पर हमला, 'खरबूजा, खरबूजे को देखकर...'

हिजाब विवाद: अबू आजमी का CM नीतीश कुमार पर हमला, 'खरबूजा, खरबूजे को देखकर...'

Abu Azmi News: सपा नेता अबू आजमी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि अगर कोई महिला बुर्का पहनकर आती है, उसके धर्म में बुर्का अनिवार्य है और उसे अपने हाथ से खींच देना बिल्कुल गलत है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आज़मी ने इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जैसे ओहदे वाले इंसान, जो कई बार CM रह चुके हैं, उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला के साथ इतना बुरा बर्ताव किया. मैं समझता हूं यह बर्दाश्त के लायक नहीं है. खरबूजा, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है. उन्हें माफी मांगनी ही होगी. 

सपा नेता ने आगे कहा, ''अगर कोई महिला बुर्का पहनकर आती है, उसके धर्म में बुर्का अनिवार्य है और उसे जबरदस्ती अपने हाथ से खींच देना बिल्कुल गलत है. क्या आप सारी जनता को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है? जो चाहेगा उसका बुर्का उतार देगा, जो चाहेगा उसे गाली दे देगा. मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.'' 

नीतीश कुमार ने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया- अबू आजमी

अबू आजमी ने ये भी कहा, ''जनता को सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगना चाहिए. जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर बैठाया है, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं. ये देश सेक्युलर है. इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धर्म का सम्मान करना जरूरी है. जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने किया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है, इसका जितना विरोध हो कम है.''

जनता से सीएम नीतीश कुमार का घेराव की अपील

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आजमी ने कहा, "बीजेपी का अहंकार बढ़ गया है. वो कहते हैं न कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है. ये भी उसी रंग में ढल चुके हैं. वो माफी नहीं मांग रहे हैं. उन्हें तो माफी मांगनी ही चाहिए. उन्हें माफी मांगनी ही होगी. मैं जनता से अपील करता हूं कि वे इनका घेराव करें. जब तक वह उस महिला से माफी नहीं मांगते और जबतक महिला खुद उन्हें माफ नहीं कर देती, तब तक इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए.''

गौरतलब है कि बिहार में नवनियुक्त एक आयुष महिला डॉक्टर उस समय असहज हो गई, जब सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय ‘संवाद’ में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक हजार से अधिक आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे.

Published at : 16 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi Hijab MAHARASHTRA NEWS NITISH KUMAR
