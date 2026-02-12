MP: CM मोहन ने उज्जैन को दी बड़ी सौगात, 1180 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की शुरुआत

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर 1,133.67 करोड़ की लागत से विकसित होने वाली हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमिपूजन एवं 47.23 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोजेक्ट संवर्धन का शुभारंभ भी किया. कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने जल आवर्धन परियोजना एवं क्षेत्र में जल आपूर्ति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

सिंहस्थ 2028 की भव्य तैयारी- मुख्यमंत्री यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. उन्हीं के मार्गदर्शन में बने महाकाल लोक में उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का केन्द्र बनाया है. मोक्षदायिनी शिप्रा मैया की कृपा से उज्जैन अब सिंहस्थ 2028 के लिए तैयार हो रहा है.

भगवान महाकाल के आशीर्वाद से सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 1133.67 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित किए जा रहे हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमिपूजन हो रहा है. इस परियोजना से सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा. साथ ही शहर के हर घर में लंबे समय तक जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी. सिंहस्थ के लिए उज्जैन के प्रबंधन से पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ेगा.

हमारी सरकार गरीब से गरीब के कल्याण में लगी हुई है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए कहा कि उनके दिखाए अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए ही हमारी सरकार गरीब से गरीब के कल्याण में लगी हुई है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही उज्जैन जिले में प्रोजेक्ट संवर्धन आरंभ किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सम्मान और सफाई कर्मचारियों को किट वितरण जैसी गतिविधियां प्रतीक स्वरूप आयोजित की गई हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में आयुर्वेद का धनवंतरी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से आयुर्वेद की पढ़ाई और चिकित्सा के लिए एक बड़ी सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है.

धार्मिक विकास और रोजगार पहल- मुख्यमंत्री यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार भगवान कृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है. सरकार ने उज्जैन, ओरछा सहित प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं और बहनों को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

उज्जैन के पास रेडीमेड गारमेंट की यूनिट शुरू होने पर बहनों को काम करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि आकाशवाणी उज्जैन ने बाबा महाकाल के कार्यक्रमों का प्रसारण किया. यह प्रसन्नता का विषय है कि आकाशवाणी के माध्यम से उज्जैन के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. आकाशवाणी के माध्यम से सिंहस्थ से जुड़े समाचार भी जन-जन तक पहुंचेंगे.

2028 में पूरी दुनिया के श्रद्धालु उज्जैन आएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ: 2028 में पूरी दुनिया के श्रद्धालु उज्जैन आएंगे. राज्य सरकार इसके लिए सभी तैयारियों को समय रहते हुए पूरा कर रही है. उज्जैन बाबा महाकाल और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्य हो रहे हैं. क्षिप्रा के घाटों पर सिंहस्थ में आए 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे.

रामघाट के पास एक छोटा और एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगले महीने मार्च में उज्जैन में भव्य गीता भवन का लोकार्पण होगा. शीघ्र ही उज्जैन-इंदौर फोर लेन रोड का भूमिपूजन भी किया जाएगा. उज्जैन भी मेट्रोपोलिटन सिटी का हिस्सा होगा. यह सभी कार्य शहर के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगे.