ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा, आज भोपाल के भदभदा घाट पर होगा अंतिम संस्कार

भोपाल में ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है. दिल्ली एम्स से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम के बाद वापस लौट चुकी है. जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई पोस्टमार्टम प्रक्रिया लगभग चार घंटे तक चली.

पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अब परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी हैं. परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार अंतिम प्रक्रियाओं में जुटे हुए हैं. ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में किया जाएगा. मामले को लेकर लोगों की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

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