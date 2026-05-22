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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशत्विषा शर्मा केस: CBI जांच पर परिवार ने CM मोहन यादव का किया शुक्रिया, कहा- '...लेकिन एक बात हमेशा खलेगी'

त्विषा शर्मा केस: CBI जांच पर परिवार ने CM मोहन यादव का किया शुक्रिया, कहा- '...लेकिन एक बात हमेशा खलेगी'

Twisha Sharma Case: त्विषा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि उनका परिवार जीवन भर सीएम मोहन यादव का ऋणी रहेगा. हालांकि, एक टीस हमेशा रहेगी कि जांच में इतनी देरी क्यों हुई?

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 May 2026 01:58 PM (IST)
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भोपाल के त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सीबीआई जांच करेगी. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की सिफारिश के बाद यह तय हो गया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी. इसको लेकर त्विषा शर्मा के परिवार में उम्मीद की किरण जगी है और परिजनों ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद किया है. 

त्विषा के चाचा लोकेश शर्मा ने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. मोहन यादव सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है. सीबीआई जांच का यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था."

वहीं, मुख्य आरोपी यानी त्विषा के पति समर्थ सिंह के अब तक पकड़े न जाने पर लोकेश शर्मा ने कहा, "मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है. इसका जवाब निश्चित तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को देना पड़ेगा."

'एक टीस रहेगी, जांच में देरी नहीं होनी चाहिए थी'- त्विषा के भाई

इतना ही नहीं, त्विषा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि उनका परिवार जीवन भर सीएम मोहन यादव का ऋणी रहेगा. हालांकि, एक टीस हमेशा रहेगी कि जांच में इतनी देरी क्यों हुई? आशीष शर्मा ने कहा, "मामले की जांच में जितनी देरी हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताकत और रसूख की वजह क्या-क्या हो सकता है. सरकार को खुद भी यह देखना होगा कि वह कौन कौन लोग थे, जिन्होंने अपराधियों की मदद की है. पूरी न्याय व्यवस्था और मानवता को शर्मसार करने वाले वो लोग कौन थे, उनका पता लगाना जरूरी है."

भाई आशीष ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने त्विषा को इंसाफ दिलाने में किसी भी रूप में मदद की है. उन्होंने कहा, "वे लोग जो किसी भी पद पर रहकर किसी भी तरह से हमारी मदद कर पाए, त्विषा का परिवार आपका आभारी रहेगा. शायद इन लोगों के बारे में हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने इतना काम किया है और मेहनत की है कि त्विषा की जांच यहां तक पहुंच पाई है. लोगों के सामने सत्य और तथ्य लाए जा सके."

आशीष शर्मा ने यह भी अपील की है कि अधिकारियों की वजह से यह सिस्टम चल पाता है. किसी और बच्ची के साथ ऐसा न हो इसलिए समय रहते हुए कार्रवाई करें. पहले ही बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 22 May 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
CBI MP News Bhopal News MOHAN YADAV Twisha Sharma
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