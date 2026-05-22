भोपाल के त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सीबीआई जांच करेगी. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की सिफारिश के बाद यह तय हो गया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी. इसको लेकर त्विषा शर्मा के परिवार में उम्मीद की किरण जगी है और परिजनों ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद किया है.

त्विषा के चाचा लोकेश शर्मा ने कहा, "मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. मोहन यादव सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है. सीबीआई जांच का यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था."

वहीं, मुख्य आरोपी यानी त्विषा के पति समर्थ सिंह के अब तक पकड़े न जाने पर लोकेश शर्मा ने कहा, "मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है. इसका जवाब निश्चित तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को देना पड़ेगा."

#WATCH | Twisha Sharma death case | MP: On Twisha's mother-in-law Giribala Singh not appearing before Police despite 3 summons, Twisha's uncle, Lokesh Sharma says, "This reflects her arrogance and failure of Police. Police should have taken her away by now. As she was a judge and… pic.twitter.com/RQzgiw44ZX — ANI (@ANI) May 22, 2026

'एक टीस रहेगी, जांच में देरी नहीं होनी चाहिए थी'- त्विषा के भाई

इतना ही नहीं, त्विषा के भाई आशीष शर्मा ने कहा कि उनका परिवार जीवन भर सीएम मोहन यादव का ऋणी रहेगा. हालांकि, एक टीस हमेशा रहेगी कि जांच में इतनी देरी क्यों हुई? आशीष शर्मा ने कहा, "मामले की जांच में जितनी देरी हो रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताकत और रसूख की वजह क्या-क्या हो सकता है. सरकार को खुद भी यह देखना होगा कि वह कौन कौन लोग थे, जिन्होंने अपराधियों की मदद की है. पूरी न्याय व्यवस्था और मानवता को शर्मसार करने वाले वो लोग कौन थे, उनका पता लगाना जरूरी है."

भाई आशीष ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने त्विषा को इंसाफ दिलाने में किसी भी रूप में मदद की है. उन्होंने कहा, "वे लोग जो किसी भी पद पर रहकर किसी भी तरह से हमारी मदद कर पाए, त्विषा का परिवार आपका आभारी रहेगा. शायद इन लोगों के बारे में हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने इतना काम किया है और मेहनत की है कि त्विषा की जांच यहां तक पहुंच पाई है. लोगों के सामने सत्य और तथ्य लाए जा सके."

#WATCH | Bhopal: On Madhya Pradesh government recommending CBI investigation into Twisha Sharma death case, her cousin Ashish Sharma says, "It is very clear that this delay was due to their power and influence. Govt will have to see who are the people who kept helping the… pic.twitter.com/alOE9LXN6K — ANI (@ANI) May 22, 2026

आशीष शर्मा ने यह भी अपील की है कि अधिकारियों की वजह से यह सिस्टम चल पाता है. किसी और बच्ची के साथ ऐसा न हो इसलिए समय रहते हुए कार्रवाई करें. पहले ही बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं.