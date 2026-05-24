भिंड में ‘शोले’ स्टाइल ड्रामा, पुश्तैनी जमीन विवाद में टावर पर चढ़ा युवक, दी जान देने की धमकी

'शोले' फिल्म का वो सीन तो देखा ही होगा, जहां वीरू शराब पीकर मौसी को मनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. रील लाइफ का वो ड्रामा तो सुपरहिट था, लेकिन आज मध्य प्रदेश के भिंड में इसका 'रियल लाइफ' रीमेक देखने को मिला, फर्क सिर्फ इतना था कि यहां कोई मौसी नहीं थी, बल्कि मसला पुश्तैनी जमीन के पैसे का था.

'कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा', युवक ने टावर पर चढ़कर दी धमकी

मामला भिंड में मंगलवार शाम के 4 बजे का है, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इरादे आसमान छू रहे थे. एक युवक सैकड़ों फीट ऊंचे मोबाइल टावर की चोटी पर जा बैठा और चिल्लाने लगा. 'कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा', इसके बाद जो हुआ, वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था. जहां, एंडोरी थाना क्षेत्र के मनोहर पुरा निवासी रामदास जाटव अचानक भिंड रोड स्थित एक सैकड़ों फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए. इस घटनाक्रम ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. टावर की चोटी पर बैठकर रामदास जोर-जोर से जान देने और कूदने की धमकियां देने लगे, जिसे देखकर नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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पिता द्वारा पुश्तैनी जमीन बचने से नारज था युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक शराब के नशे में था और पारिवारिक विवाद के चलते नाराज बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे तक समझाइश, मिन्नतों और भरोसे के बाद किसी तरह रामदास को सुरक्षित नीचे उतारा गया. इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों की सांसें अटकी रहीं, वहीं पूरे घटनाक्रम ने इलाके में थ्रिलर फिल्म जैसा माहौल बना दिया.

जब पुलिस ने पूछा कि 'भाई, इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क ढूंढ रहे थे या यमराज को, तो रामदास का दर्द छलक पड़ा. कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस पूरे ड्रामे के विलेन कोई बाहरी नहीं, बल्कि खुद उनके पिता रामस्वरूप हैं. आरोप है कि पिता ने पुश्तैनी जमीन तो बेच दी, लेकिन बेटे को फूटी कौड़ी तक नहीं दी. बस, इसी 'अन्याय' के खिलाफ रामदास ने पहले ठेके का रुख किया, फिर टावर का.

पुलिस की चेतावनी, अगली बार होगी हवालात

पिताजी ने हिस्सा नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन अब गोहद चौराहा पुलिस रामदास को उनके हिस्से की कानूनी कार्रवाई जरूर देने जा रही है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि पारिवारिक विवाद घर की चारदीवारी में सुलझाएं, अगर ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा करेंगे, तो अगली जगह टावर नहीं, हवालात होगी.

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