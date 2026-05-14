सागर जिला अस्पताल में कूलर को लेकर मरीजों में जमकर मारपीट, महिला वार्ड में हंगामा

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. इस बीच प्रदेश के सागर जिले में कूलर की हवा को लेकर एक जिला अस्पताल में हंगामा मच गया. ये विवाद इतना बढ़ा कि वार्ड में मौजूद मरीज और तीमारदारों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं. इसका वीडियो भी सामने आया है जो अब वायरल हो रहा है.

वर्तमान में सागर जिले का तापमान 44 डिग्री पार कर चुका है और गर्मी से लोग बेहाल है. अस्पतालों में भी मरीज पंखे की हवा से ज्यादा कूलर की हवा में राहत पा रहे हैं. इस बीच जिला अस्पताल के महिला मेडिसिन वार्ड नंबर 6 में मंगलवार देर रात करीब 1 बजकर 30 मिनट पर कूलर की ठंडी हवा को लेकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच कहासुनी हुई औ फिर ये विवाद मारपीट में बदल गई. सोते हुए मरीज अचानक झगड़ने लगे और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई. विवाद में महिलाएं भी शामिल रहीं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार महिला मेडिसिन वार्ड 6 में करीब 40 मरीज भर्ती हैं, लेकिन पूरे वार्ड में सिर्फ 2 कूलर लगे है. गर्मी और उमस के कारण मरीज परेशान हैं. वार्ड में लगे दीवार के पंखे भी सालों से बंद पड़े हैं. मंगलवार रात जब गर्मी बढ़ी तो कूलर के सामने सोने और ठंडी हवा लेने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया. शोर सुनकर ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ और गार्ड मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद अस्पताल स्टाफ ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया. इस दौरान वार्ड में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए. मरीजों का आरोप है कि जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन विवाद होते हैं. भीषण गर्मी में पर्याप्त कूलर और पंखों की व्यवस्था नहीं है.