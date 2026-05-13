कानपुर में सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच नोंकझोंक, शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर हुआ हंगामा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKanpur News: सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच नोंकझोंक, शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर हुआ हंगामा

Kanpur News: सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच नोंकझोंक, शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर हुआ हंगामा

Kanpur News In Hindi: विधायक अमिताभ बाजपेई को पुलिस अपने साथ ग्वालटोली थाने ले गई है. उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है. स्कूल परिसर के निर्माण को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बवाल हुआ.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 May 2026 04:11 PM (IST)
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कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के बीच नोंकझोंक की खबर सामने आ रही है. परमट क्षेत्र में स्कूल निर्माण के दौरान बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी द्वारा लेबर पर मारपीट का आरोप लगाया गया है. दोनों नेता स्कूल परिसर में मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं. 

इस दौरान सपा विधायक और बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी दोनों के समर्थक भारी संख्या में स्कूल परिसर में मौजूद हैं. मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है. दोनों नेताओं के समर्थक इस दौरान जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

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विधायक को साथ ले गई पुलिस

ताजा जानकारी के अनुसार कानपुर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई को पुलिस अपने साथ ग्वालटोली थाने ले गई है. उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि कानपुर की आर्यनगर विधानसभा में प्राथमिक स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विधायक और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई जो आगे बढ़कर एक तीखी नोंकझोंक में तब्दील हो गई.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी आमने-सामने आ गए. दोनों के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. हालत तनावपूर्ण होते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पाया. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

बुधवार (13 मई) को सपा विधायक अमिताभ बाजपेई स्कूल परिसर में शिलापट्ट लगाने और मजदूरों के साथ काम करने के लिए पहुंचे. इस बीच बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी भी पहुंचे और उन्होंने विधायक के काम करने का विरोध शुरू कर दिया. सुरेश अवस्थी ने कहा कि यहां पर पहले से ही सांसद के कार्यक्रम की तारीख तय है, जिसकी वजह से शिलान्यास के बाद ही अन्य कार्यक्रम हो.

इसी बात को लेकर दोनों नेताओं में नोकझोंक शुरू हुई. देखते ही देखते सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और एक दूसरे का विरोध करते हुए नारेबाजी की गई. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 13 May 2026 04:11 PM (IST)
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