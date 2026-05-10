लखनऊ में अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर पर सियासी बवाल, कटियाबाज लिखे होर्डिंग्स पर हंगामा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ शरारती तत्वों ने बंगला बाजार और पुरानी जेल रोड पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगा दिए हैं. जिसके बाद राजधानी में हडकंप मच गया है. इन होर्डिंग्स में अखिलेश यादव को कटियाबाज बताया गया है. आरोप लगाया गया है कि सपा सरकार में बिजली का भी तुष्टिकरण होता था. आजम खान और संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क को बिजली चोर बताया गया है.

ये होर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके बाद लखनऊ पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गयी है. अभी तक किसी ने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली है. उधर सपा की तरफ से भी इस पर कोई बयान नहीं आया है. माना जा रहा है कि ये मामला अब तूल पकड़ सकता है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल राजधानी के बंगला बाजार इलाके में और पुरानी जेल रोड पर कई जगह कुछ अज्ञात लोगों ने शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विवादित होर्डिंग लगा दिए. इनमें उन्हें कटियाबाज बताया गया है. कई मीडिया हाउस की खबरें भी होर्डिंग्स में हैं. इन्हीं को आधार बनाकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है.यही नहीं सपा नेता आजम खान और संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क को बिजली चोर बताया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल होर्डिंग्स

अब ये होर्डिंग्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके बाद राजधानी की सियासत तेज हो गयी है. माना जा रहा है कि ये शरारत विरोधी पार्टी का ही है. लेकिन इस तरह की होर्डिंग्स से राजनीतिक विवाद गर्मा सकता है. होर्डिंग्स में आरोप लगाये हैं कि रमजान में बिजली फुल, दीवाली पर बिजली गुल जैसे स्लोगन लिखे हैं. इसके अलावा होर्डिंग्स में सपा नेताओं की बिजली चोरी के मुकदमों का भी जिक्र है.

इस मामले में अभी पुलिस या प्रशासन की कोई कार्रवाई की सूचना नहीं है. न ही समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है. लेकिन हां इस पर अब मामला गरमाने की उम्मीद है.

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