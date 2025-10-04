हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल

'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल

Sehore News: सीहोर के बुधनी में दशहरा उत्सव में महिला डांसर्स का वीडियो वायरल हो गया. इसमें स्थानीय विधायक रमाकांत भार्गव शामिल थे. रावण दहन के बाद महिला डांसरों ने फिल्मी गानों पर प्रस्तुति दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में दशहरा उत्सव के दौरान आयोजन में अश्लील डांस हुआ. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और उन्होंने लोगों को सम्बोधित किया. संस्कृति और धर्म से जुड़े इस आयोजन में अश्लील डांस को लेकर समिति की जमकर आलोचना हो रही है.

रात 3 बजे तक चला कार्यक्रम

दशहरा उत्सव के लिए बने मंच पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति शाम 5 बजे से शुरू हुई जो रात 3 बजे तक चली. रात 8.30 बजे रावण दहन के बाद हिन्दू उत्सव समिति के मंच पर एक के बाद एक फिल्मी गानों पर महिला डांसरों ने खूब ठुमके लगाए. अश्लील डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. हालांकि समिति के अध्यक्ष सतीश गुप्ता सफाई देते हुए कह रहे हैं कि बीच में सिर्फ एक प्रस्तुति गड़बड़ हुई थी और बीच में ही रोक दिया गया. दशहरा उत्सव मंच पर अश्लील डांस नहीं कराया गया है.

फोन से शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित

जानकारी के अनुसार हिन्दू उत्सव समिति की तरफ से बुधनी के दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रावण दहन से पूर्व संस्कृति विभाग की तरफ से बुक किए गए श्री चंद्र माधव बारीक ग्रुप भोपाल ने श्री हनुमान लीला की प्रस्तुति दी. हनुमान लीला की प्रस्तुति के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोबाइल के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया. इसके बाद बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव, पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह राजपूत और नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता मालवीय ने बतौर अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किया.

50 हजार रुपए में बुलाया था ग्रुप इवेंट

विधायक भार्गव के जाने के बाद मुंबई की संजीवनी बेलेन्दे और फिर उसके बाद फिल्मी गानों पर महिला डांसरों ने खूब ठुमके लगाए. हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष सतीश गुप्ता के मुताबिक जबलपुर के कलर्स म्युजिकल ग्रुप इवेंट को 50 हजार रुपए में बुलाया था, जिसकी महिला डांसरों ने दशहरा उत्सव के मंच पर रात 3 बजे तक प्रस्तुतियां दीं.

Input By : धर्मेंद्र यादव
Published at : 04 Oct 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Sehore News MP News
