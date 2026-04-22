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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: धार के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण अग्निकांड, 8 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका

MP News: धार के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण अग्निकांड, 8 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका

Dhar Fire News: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. हालांकि, लगातार प्रयासों के बावजूद आग तेजी से फैलती रही.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के धार के पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित ‘हजारगो वेस्ट’ कंपनी में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है. घटना के करीब चार घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. आग ने आसपास की दो अन्य कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, आग अचानक कंपनी परिसर में भड़की और देखते ही देखते फैलती चली गई. लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक आग के गुबार नजर आ रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के दौरान एक के बाद एक कई धमाके भी सुनाई दिए, जिससे दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. हालांकि, लगातार प्रयासों के बावजूद आग तेजी से फैलती रही. इस दौरान कंपनी परिसर में खड़े एक डंपर और एक जेसीबी मशीन भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गए.

आसपास की कंपनियों को कराया खाला

एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को समय रहते खाली करा लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. लेकिन प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस आगजनी में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. नुकसान का सटीक आंकलन फिलहाल नहीं हो सका है.

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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस

इस घटना की सूचना पर पीथमपुर के तीनों थानों की पुलिस, थाना प्रभारी, धार एसपी और प्रभारी कलेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है.

एक दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं

आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. आग पर काबू पाने के लिए इंदौर, धार और धामनोद से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गई हैं और एक दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं. फिलहाल आग बुझाने का अभियान जारी है. प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेरा बनाकर निगरानी में लिया है. अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस भीषण अग्निकांड की असली वजह क्या थी.

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Input By : साबिर खान
Published at : 22 Apr 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
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