हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशUjjain News: उज्जैन में शुरू होगा MBA 'टेंपल मैनेजमेंट', उठी मस्जिद और गुरुद्वारों को भी शामिल करने की मांग

Ujjain News: उज्जैन में शुरू होगा MBA 'टेंपल मैनेजमेंट', उठी मस्जिद और गुरुद्वारों को भी शामिल करने की मांग

Ujjain News In Hindi: उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 'टेंपल मैनेजमेंट' का नया MBA कोर्स शुरू हो रहा है. पुजारी महासंघ, मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस ने इसमें सभी धर्मों को शामिल करने की मांग की है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Apr 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के उज्जैन की पहचान अब सिर्फ 'महाकाल की नगरी' के तौर पर ही नहीं, बल्कि 'मैनेजमेंट गुरु' के रूप में भी होने वाली है. राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करते हुए 'टेंपल मैनेजमेंट' (Temple Management) का नया एमबीए (MBA) कोर्स शुरू करने का फैसला किया है.

सरकार जहां इसे रोजगार का महाद्वार बता रही है, वहीं विपक्ष और अन्य संगठनों ने इस पर सवाल उठाते हुए सभी धर्मों के स्थलों को इस प्रबंधन कोर्स में शामिल करने की मांग तेज कर दी है.

क्या है 'टेंपल मैनेजमेंट' कोर्स?

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने यह अनूठी पहल की है. कुलसचिव डॉ. अनिल शर्मा के अनुसार, यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जहां 'टेंपल मैनेजमेंट' में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स शुरू किया जा रहा है.

  • कोर्स की अवधि और सीटें: यह 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें फिलहाल 30 सीटें रखी गई हैं. इसकी कक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी.
  • क्या पढ़ाया जाएगा: इसमें मंदिरों में क्राउड मैनेजमेंट (भीड़ नियंत्रण), छोटे वेंडर्स को रोजगार से जोड़ने, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मंदिर के सुचारू संचालन से जुड़ी तमाम पेशेवर तकनीकें सिखाई जाएंगी. उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का मानना है कि इससे मंदिरों का संचालन और बेहतर होगा.

पुजारी महासंघ और मुस्लिम संगठनों की मांग

इस नए कोर्स के ऐलान के साथ ही इसके स्वरूप को लेकर भी मांगें उठने लगी हैं:

  • पुजारी महासंघ: अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने इस पहल का स्वागत तो किया, लेकिन एक अहम सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि प्रबंधन के इस कोर्स में सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि गुरुद्वारा, चर्च, जैन मंदिर और मस्जिदों के प्रबंधन को भी शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने सचेत किया कि आधुनिक प्रबंधन के नाम पर सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.
  • मुस्लिम संगठन: ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन ने भी मांग की है कि सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों के प्रबंधन के कोर्स शुरू होने चाहिए. इससे लोगों को बुरहानपुर की अहमियत, भोपाल की ऐतिहासिक ताज-उल-मस्जिद और दुनिया की इकलौती ढाई सीढ़ी मस्जिद के बारे में पेशेवर जानकारी मिल सकेगी.

विपक्ष का हमला: 'बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही सरकार'

इस नए कोर्स पर सियासत भी गरमा गई है. कांग्रेस नेता अभिनव बरौलिया ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'शिक्षा का भगवाकरण' और असल मुद्दों से भटकाव करार दिया. कांग्रेस ने पूछा कि सरकार पहले यह बताए कि हिंदी में MBBS और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के जरिए अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है? कांग्रेस का आरोप है कि रोजगारोन्मुखी कोर्स लाने के बजाय सरकार सिर्फ अपने धार्मिक एजेंडे पर काम कर रही है.

सरकार के लिए यह कोर्स एक विजन है, विपक्ष के लिए दिखावा और छात्रों के लिए एक नई उम्मीद. अब देखना यह है कि उज्जैन के इस नए 'मैनेजमेंट प्रयोग' से रोजगार का कितना सृजन हो पाता है.

ये भी पढ़ें: भोपाल में नारी शक्ति का शंखनाद, CM मोहन बोले- 'बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर देंगे सजा'

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
MP News Ujjain News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Ujjain News: उज्जैन में शुरू होगा MBA 'टेंपल मैनेजमेंट', उठी मस्जिद और गुरुद्वारों को भी शामिल करने की मांग
उज्जैन में शुरू होगा MBA 'टेंपल मैनेजमेंट', उठी मस्जिद और गुरुद्वारों को भी शामिल करने की मांग
मध्य प्रदेश
Indore News: रिटायर्ड ACP के दबाव में कारोबारी के घर बिना वारंट घुसी पुलिस, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
इंदौर: रिटायर्ड ACP के दबाव में कारोबारी के घर बिना वारंट घुसी पुलिस, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
मध्य प्रदेश
भोपाल में नारी शक्ति का शंखनाद, CM मोहन बोले- 'बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर देंगे सजा'
भोपाल में नारी शक्ति का शंखनाद, CM मोहन बोले- 'बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर देंगे सजा'
मध्य प्रदेश
राजस्थान की रुखसार बनीं राधिका, परिवार के खिलाफ जाकर भोपाल के अजय से की शादी, मांगी सुरक्षा
राजस्थान की रुखसार बनीं राधिका, परिवार के खिलाफ जाकर भोपाल के अजय से की शादी, मांगी सुरक्षा
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: मुनीर के 'अड्डे' पर शांति वार्ता-2! Trump- ईरान में होगा समझौता? | IRGC | America
Dhurandhar के Jameel Jamali ने किया था Aditya Dhar को REJECT?
Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Talks: इस्लामाबाद वार्ता 2.0 से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, लेकिन फिर दी ये बड़ी चेतावनी
इस्लामाबाद वार्ता 2.0 से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान की तारीफ, लेकिन फिर दी ये बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ज्ञानवापी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, 'समय-समय का खेल...'
ज्ञानवापी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, 'समय-समय का खेल...'
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Century: 17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
विश्व
Explained: अमेरिका ने किस के डर से छोड़ा सीरिया? ट्रंप ने कसराक बेस से सैनिक क्यों हटाए, भारत के अलावा इन देशों में तैनात US आर्मी
US ने किस के डर से छोड़ा सीरिया? भारत के अलावा किन देशों में तैनात अमेरिकी सेना
शिक्षा
कहां की रहने वाली हैं जस्टिस स्वर्ण कांता, जानें उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कहां की रहने वाली हैं जस्टिस स्वर्ण कांता, जानें उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Right Time For Exercise: क्या है एक्सरसाइज करने का सही वक्त, जानिए अचानक हार्ट अटैक के शिकार क्यों हो रहे युवा?
क्या है एक्सरसाइज करने का सही वक्त, जानिए अचानक हार्ट अटैक के शिकार क्यों हो रहे युवा?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget