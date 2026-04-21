उज्जैन में शुरू होगा MBA 'टेंपल मैनेजमेंट', उठी मस्जिद और गुरुद्वारों को भी शामिल करने की मांग

मध्य प्रदेश के उज्जैन की पहचान अब सिर्फ 'महाकाल की नगरी' के तौर पर ही नहीं, बल्कि 'मैनेजमेंट गुरु' के रूप में भी होने वाली है. राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग करते हुए 'टेंपल मैनेजमेंट' (Temple Management) का नया एमबीए (MBA) कोर्स शुरू करने का फैसला किया है.

सरकार जहां इसे रोजगार का महाद्वार बता रही है, वहीं विपक्ष और अन्य संगठनों ने इस पर सवाल उठाते हुए सभी धर्मों के स्थलों को इस प्रबंधन कोर्स में शामिल करने की मांग तेज कर दी है.

क्या है 'टेंपल मैनेजमेंट' कोर्स?

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने यह अनूठी पहल की है. कुलसचिव डॉ. अनिल शर्मा के अनुसार, यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जहां 'टेंपल मैनेजमेंट' में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स शुरू किया जा रहा है.

कोर्स की अवधि और सीटें: यह 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें फिलहाल 30 सीटें रखी गई हैं. इसकी कक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी.

क्या पढ़ाया जाएगा: इसमें मंदिरों में क्राउड मैनेजमेंट (भीड़ नियंत्रण), छोटे वेंडर्स को रोजगार से जोड़ने, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मंदिर के सुचारू संचालन से जुड़ी तमाम पेशेवर तकनीकें सिखाई जाएंगी. उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का मानना है कि इससे मंदिरों का संचालन और बेहतर होगा.

पुजारी महासंघ और मुस्लिम संगठनों की मांग

इस नए कोर्स के ऐलान के साथ ही इसके स्वरूप को लेकर भी मांगें उठने लगी हैं:

पुजारी महासंघ: अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने इस पहल का स्वागत तो किया, लेकिन एक अहम सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि प्रबंधन के इस कोर्स में सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि गुरुद्वारा, चर्च, जैन मंदिर और मस्जिदों के प्रबंधन को भी शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने सचेत किया कि आधुनिक प्रबंधन के नाम पर सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.

मुस्लिम संगठन: ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन ने भी मांग की है कि सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों के प्रबंधन के कोर्स शुरू होने चाहिए. इससे लोगों को बुरहानपुर की अहमियत, भोपाल की ऐतिहासिक ताज-उल-मस्जिद और दुनिया की इकलौती ढाई सीढ़ी मस्जिद के बारे में पेशेवर जानकारी मिल सकेगी.

विपक्ष का हमला: 'बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही सरकार'

इस नए कोर्स पर सियासत भी गरमा गई है. कांग्रेस नेता अभिनव बरौलिया ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'शिक्षा का भगवाकरण' और असल मुद्दों से भटकाव करार दिया. कांग्रेस ने पूछा कि सरकार पहले यह बताए कि हिंदी में MBBS और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के जरिए अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है? कांग्रेस का आरोप है कि रोजगारोन्मुखी कोर्स लाने के बजाय सरकार सिर्फ अपने धार्मिक एजेंडे पर काम कर रही है.

सरकार के लिए यह कोर्स एक विजन है, विपक्ष के लिए दिखावा और छात्रों के लिए एक नई उम्मीद. अब देखना यह है कि उज्जैन के इस नए 'मैनेजमेंट प्रयोग' से रोजगार का कितना सृजन हो पाता है.

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