सतना: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी के साथ भीड़ ने किया हमला, रस्सी से बांधकर की जमकर धुनाई

सतना शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र में बीती रात भारी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. आदर्श नगर नई बस्ती इलाके में अपनी प्रेमिका को भगा ले जाने के इरादे से आए एक युवक को परिजनों और स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया.

इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक की न केवल जमकर पिटाई की, बल्कि उसे बीच सड़क एक खंभे से रस्सी से बांध दिया. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उग्र भीड़ से मुक्त कराया और उसे थाने ले गई.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया युवक श्रवण कुमार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का मूल निवासी है और वर्तमान में दिल्ली में रहकर नौकरी करता है. बताया जा रहा है कि श्रवण का सतना के आदर्श नगर में रहने वाली एक युवती के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. सूत्रों के मुताबिक, यह प्रेमी युगल पहले भी एक बार घर से भाग चुका था, लेकिन उस समय परिजनों ने पुलिस की मदद से युवती को वापस तलाश लिया था. इसके बावजूद दोनों ने एक-दूसरे से संपर्क खत्म नहीं किया.

परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर चले लात-घूंसे

जानकारी के मुताबिक, युवती लगातार युवक के संपर्क में थी. जब युवक एक बार फिर उसे ले जाने सतना पहुंचा, तो इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई. बीती रात जैसे ही युवक अपनी प्रेमिका को लेकर भागने की फिराक में था, परिजनों और मोहल्ले वालों ने उन्हें घेर लिया. आक्रोशित लोगों ने युवक पर लात-घूंसों की बरसात कर दी और उसे सरेआम खंभे से बांध दिया, जिससे इलाके में भारी हंगामा मच गया.

बालिग है युवती, नहीं कराई कोई पुलिस शिकायत

हंगामे की सूचना मिलते ही कोलगवां थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खंभे से बंधे युवक को छुड़ाकर थाने ले गई. पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चूंकि युवती बालिग है और उसने अपनी मर्जी से युवक से बात करने की बात कहते हुए उसके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है. शिकायत न मिलने के कारण फिलहाल युवक पर कोई एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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