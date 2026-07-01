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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP कांग्रेस की गुटबाजी आई बाहर! अरुण यादव के पोस्ट से मची हलचल, जीतू पटवारी की ओर इशारा?

MP कांग्रेस की गुटबाजी आई बाहर! अरुण यादव के पोस्ट से मची हलचल, जीतू पटवारी की ओर इशारा?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई में अंदरूनी कलह अब बाहर आती दिख रही है. MPCC के पूर्व प्रमुख अरुण यादव ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है.

Written By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 01 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई में अंदरूनी कलह अब बाहर आती दिख रही है. MPCC के पूर्व प्रमुख अरुण यादव ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है.

सोशल मीडिय साइट एक्स पर यादव ने लिखा कि राहुल गांधी जी मध्यप्रदेश में आंतरिक संघर्ष और असफलताओं सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से जब इस दौर में भी पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता वैचारिक और सतही तौर पर संघर्ष कर रहा है उस दौर में कतिपय लोग एक मिलीजुली साजिश के तहत उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे है.

उन्होंने लिखा कि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि युवाओं का जोश और पार्टी के अनुभवी नेताओं का होश मिलजुल कर ही फासीवादी विचारधारा का सामना कर पाएगा. ऐसी स्थिति में जवाबदार लोग ही अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और वैमनस्यता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कीमत पर भुनाने की कोशिश करेंगे तो वह समयोचित नहीं होगी.

यादव ने लिखा कि कृपा कर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से संघर्षशील कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाएं तथा संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करवाने की कृपा करें . 

Published at : 01 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
MP News Mp Politics CONGRESS
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