हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP Bank Strike: मध्य प्रदेश में बैंक हड़ताल से ठप बैंकिंग व्यवस्था, 40 हजार कर्मचारी काम पर नहीं, 7 हजार शाखाओं पर लटका ताला

MP Bank Strike: मध्य प्रदेश में बैंक हड़ताल से ठप बैंकिंग व्यवस्था, 40 हजार कर्मचारी काम पर नहीं, 7 हजार शाखाओं पर लटका ताला

Bank Strike Today: लगभग 5 हजार बैंक अधिकारी और कर्मचारीभोपाल के इस विरोध रैली में शामिल हुए इनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया.राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में बैंक कर्मियों ने रैली निकाली हैं.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 27 Jan 2026 01:09 PM (IST)
मध्य प्रदेश में आज बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहने वाली हैं. प्रदेश के करीब 40 हजार बैंक कर्मचारी एकदिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसके चलते राज्यभर की लगभग 7 हजार बैंक शाखाओं में ताला लटका रहेगा. इस हड़ताल का सीधा असर आम ग्राहकों, व्यापारियों और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा. अनुमान है कि सिर्फ एक दिन में लाखों-करोड़ों रुपये के लेन-देन पर असर पड़ सकता है.

लगभग 5 हजार बैंक अधिकारी और कर्मचारीभोपाल के इस विरोध रैली में शामिल हुए इनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में बैंक कर्मियों ने रैली निकाली हैं.

हड़ताल पर क्यों गए?

मध्य प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल Five Days Working Week यानी सप्ताह में पांच दिन काम और दो दिन अवकाश की मांग को लेकर की जा रही है. बैंक यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार लंबे समय से इस मांग को टाल रही है. फिलहाल बैंकों में मिश्रित कार्य प्रणाली लागू है, जिसमें पहले और तीसरे सप्ताह में छह दिन काम करना होता है, जबकि दूसरे और चौथे सप्ताह पांच दिन का कार्य सप्ताह रहता है. कर्मचारी चाहते हैं कि देशभर में सभी बैंकों में एक समान पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू की जाए.

किन बैंकों की सेवाएं रहेंगी बंद?

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर की गई है. इसमें सरकारी, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं. यूनियन का दावा है कि हड़ताल में सभी प्रमुख बैंक शामिल हैं.
प्रमुख बैंक:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI)
केनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI)
इंडियन ओवरसीज बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

बैंकों की शाखाओं में आज सामान्य कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा. बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलेगा.

ग्राहकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

चेक क्लियरेंस में देरी
शाखा से जुड़े काम जैसे कैश जमा या निकासी प्रभावित
ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट और लॉकर सेवाएं बंद
एटीएम से नकदी निकालने में भी दिक्कत संभव
हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI और मोबाइल बैंकिंग सीमित रूप से चालू रह सकती हैं.

कारोबार पर बड़ा असर

बैंक हड़ताल के चलते बाजार, व्यापार और औद्योगिक लेन-देन प्रभावित होने की आशंका है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक दिन की हड़ताल से ही प्रदेश में कई हजार करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन पर असर पड़ सकता है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Bank Strike Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS
